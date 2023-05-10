Başarılı işlerini yakın takipte olduğum rap müzik sanatçısı Aksan, uzun bir zamandır emek verdiği 15 parçalık albümünü nihayet sonlandırdı.

Son zamanlarda yaptığı şarkılar sürekli trend olan genç rap'çi, kelimenin tam anlamı ile sevenlerini mutlu edecek bir işe imza atmış diyebilirim.

'Yüksek' adını verdiği albümün tüm parçalarının mix ve mastering'lerini kendisi yapmış Aksan.







Çıkış şarkısı da albümle aynı adı taşıyor. Albümde birçok popüler isimle düet çalışması da var. Özellikle söylemeliyim ki 'Düşman' adlı şarkısında İspanyol rap sanatçısı Bouza ile çalışmış. Bu şarkıda ikili büyük bir uyum içinde. Ayrıca rap müziğin en iyi hitleri yapan Uzi, Critical, Murda ile de bu albümde feat çalışmasına yer verilmiş. İlk klip de dünyada birçok ünlü ismin klibine imza atan bir yapım şirketi tarafından çekilmiş, böyle işlerin dünyaya daha çabuk açıldığını söylemeliyim. Hayırlı uğurlu olsun. Bu albümden birçok şarkı, sadece benim değil tüm müzikseverlerin playlistinde yer alacak.



MOZART'IN ESERİNE YENİ YORUM

Bu hafta sizi şaşırtacak ama çok da hoşunuza gidecek özel bir işten bahsedeceğim... Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli müzisyenlerinden biri olan Mozart'ın Mehter Marşı'ndan esinlenerek 6/8'lik ölçüyle 1783 yılında bestelediği 'Rondo Alla Turca' isimli eser, Türkiye'de tech house müzik tarzının en önemli temsilcisi Nodus tarafından tekrar yorumlandı.

Nodus, Türkiye'de de trend haline gelen tech house ritim ve synth motiflerini kullanarak bu yıl önemli festival ve partilerde sıkça duyacağımız bir versiyona imza attı.







Şarkıları Ibiza'dan Miami'ye tüm dünyada çalınan Dj Nodus; tatilini yurt dışında geçirecek olan Türk tatilcilere hoş bir sürpriz yaşatmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Ibiza'daki ünlü bir gece kulübünde, tanınmış DJ'lerin de katıldığı bir organizasyonda parçanın global lansmanını yapan Nodus, canlı podcast serisi Tech That'in de 2. bölümünü yayınladı. "2023 yılında hayallerimi süsleyen iki plak şirketinden başka çalışmalarım yayınlanacağı için çok heyecanlıyım" diyen Nodus, İstanbul'da bir prodüksiyon sınıfında ders vererek tech house yapımını öğreteceğini de müjdeledi.



FERDİ TAYFUR ŞARKISI OKUDU

Hatice Kaya'yı geçtiğimiz aylarda ilk kez Ersay Üner'in sahnesinde izlemiştim. Çok güçlü bir sesi var. Hatice yıllardır Beyoğlu'nda sokak müzisyenliği yapmış, son dönemde sokaklarda şarkı söylerken yaptığı paylaşımlarla da sosyal medyada ciddi bir kitleyi yakalamış.







Ve Ersay Üner de bu yeteneğe destek olmuş. Kaya'nın Ferdi Tayfur'un unutulmaz şarkısı 'Hatıran Yeter'in hakkını vererek yorumladığı teklisi, Üner'in müzik şirketinden çıkmış.







Hem bir sokak sanatçısına verdiği destek dolayısıyla Üner'i, hem de bu projenin hakkını verdiği için Kaya'yı tebrik ederim.