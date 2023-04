Şarkıcı Bilal Sonses müzik tarzıyla yeni nesil birçok ismin de öncüsü oldu. Dijital platformlarda dev bir kitlesi var. Şarkı yüklediği an hemen listelerde, trendlerde zirveye yerleşiyor. Tabii bu durum beni mutlu ediyor çünkü Bilal çok karakterli, çok kibar ve duruşu olan bir sanatçı dostum. Dün neyse bugün de aynı, hiçbir zaman değişmedi. Yeni nesil sanatçıların birçoğu da onun yaptıklarını takip ediyor.







Bayramda çıkardığı son şarkısı 'Şekerparem' ise yine takipçilerini peşine takacak cinsten; tam kendi tarzında ama çok hareketli, dinamik bir şarkı. Zaten kısa sürede dijital platformlarda trendlere ve listelere girdi bile... Bilal arkasındaki dev kitlenin neyi sevip neyi sevmeyeceğini ya da o kitleyi nasıl geliştireceğinin matematiğine de çok hakim. Doğru şarkıyı seçiyor ve hedefi 12'den vuruyor. Bu arada tarzının dışına çıkmadan kendini yenilemeyi de başarıyor. Alkışlar Bilal'e.



Kalıpların dışında bir iş

Müzik sektörü enteresan bir dönemden geçiyor. Herkes anlık başarı yakaladığını gördüğü bir müzik tarzının peşinden gidiyor. Her hafta birbirinin benzeri, kimin söylediğini karıştırdığımız şarkılar çıkıyor. Tabii içlerinde güzel işler de yok değil. Bugün işte böyle bir şarkıdan bahsedeceğim size: Ferhat Polat'ın geçtiğimiz haftalarda çıkardığı 'Gözüm'...







Hüsnü Şenlendirici'nin enstrümantal eseri 'Gözüm'ün üzerine yazılan sözler ve Ferhat Polat'ın karakteristik ses tonuyla son dönemde çok sık karşılaşmadığımız özel bir proje olmuş. 'Gözüm' her şeyin çok standartlaştığı bu günlerde bana çok iyi geldi.



Halodayı'dan 'Özür'ü aratmayacak bir şarkı

'Özür' adlı şarkısı uzun süre trendlerden düşmeyen, 7 milyonun üzerinde dinlenen Halodayı'nın Heijan ile yaptığı yeni çalışması 'Düştün Gözümden' bir öncekini aratmayacak nitelikte. Beat; yapısı ve sözleri ile kelimenin tam anlamı ile tertemiz bir iş olmuş.







Yumuşak bir havası var. Yaz öncesi geçiş melodisi diye adlandıracağımız tarzda, akılda kalıcı ve soft altyapısı ile biraz daha yaş ortalamasını üste çeken bir parça. Klibi son zamanların aranan isimlerinden Tahsin Güney'in imzasını taşıyor. Geçişler ve görsellik benden tam not aldı. Bazı sahneler sert görüntülere sahip olsa da şarkının kendi yapısını inkar etmeyen bir klip. Heijan ve Halodayı ise tarzlarını ve uyumlarını en iyi şekilde sunmuşlar.