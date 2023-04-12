Lil Murda, hip hop ve rap türünün en beğendiğim ve takip ettiğim isimlerinden biridir... Başarılı şarkıcı, geçtiğimiz hafta uzun süredir üzerinde çalıştığını bildiğim müzik kariyerinin ilk solo albümü olan 'Vidos'u yayınladı, tabii ki merakla dinledim.

Bir şarkıcının müzik kariyerinde onlarca single'ı başarılı olsa da ilk solo albümü çok ama çok önemlidir. Zira dünyada klasikleşen starlara bakarsak, isimleri şarkılarının başarısı kadar albüm başarıları ile de anılıyor.









TAM BEKLEDİĞİM GİBİ

Lil Murda baştan aşağı tam da beklediğim gibi bir albüm hazırlamış. Yaptığı müzik tarzına uygun olan şarkısı için, popüler olmak adına hiç ödün vermemiş. Bu nedenle parçanın müzik kalitesi övgüye değer.

Bir hip hop şarkıcısı için sokakları yaşamak kadar şarkılarında onu yaşatmak da önemli. Bu yüzden ilk albümüne, içinden geldiği gibi, yaşamın her izini bırakmış Lil Murda. Zaten kendisi de aynısını söylüyor: "Vidos'u doğup büyüdüğüm Bağcılar sokaklarına ithafen hazırladım."

Kendisi ile bu albüm hazırlıklarıyla ilgili son konuşmamızın üzerinden tam 1 yıl geçti. Bunun öncesinde de 1 yıllık emeğiyle birlikte 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olmuş albüm.







Albümü baştan aşağı 5 kez dinledim. Sanırım Lil Murda, içindeki isyanını şarkılarına yansıtmış.

Zaten yaptığı müziğin fıtratında olan bu isyana yaşanmışlıklar da eklenince, dinlediğim her şarkı büyük keyif verdi diyebilirim. Şarkıları tek tek play listeme ekliyorum. Dinledikçe daha da çok sevdiğim şarkıları var.

Bu arada yine dayanışmanın ve başarıyı paylaşmanın adı olmuş bu albüm. Ayaz Kardeş, Uzi, Heijan, Mavi gibi isimler başka başka şarkılarda ona eşlik etmişler.







Hatta ilk parçası Uzi ile birlikte söyledikleri 'GNG Freestyle 1'. Şarkının sözlerinde Lil Murda ve Uzi, bestesinde ise Doruk Çalışoğlu imzası var. Bu parçaya Kasımpaşa'da Etki'nin kendi stüdyosunda ilginç bir video klip de çekilmiş. Klip yönetmenlerini mümkün olduğu kadar buradan yazmaya ve onların da başarılarını tebrik etmeye çalışıyorum. Bu klipte de Denizhan Korkmaz imzası var. Klipte ayrıca animasyonlar yine gençlerin görsel zevkine göre tasarlanmış.

Kısacası Lil Murda sağlam geliyor, 2023 onun için adını ilk solo albümle kalıcı kılacak bir yıl olacak. Hep beraber izleyip göreceğiz.

