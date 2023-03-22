Geçtiğimiz haftaki yazımda size yıldız savaşlarının başladığını yazmıştım. Geçtiğimiz cuma ünlü şarkıcılar Aleyna Tilki ve Edis'in de içinde olduğu birçok ünlü isim, yeni parçalarını birer birer paylaştı. Ve o yıldız savaşlarının galibi; 'Gaz Pedal'la; Lvbel C5, Arem Özgüç ve Arman Aydın oldu. 'Gaz Pedal', çok kısa bir süre içinde dijital platformların önemli listelerinde zirveye yerleşti. Ama beni asıl şaşırtan konu Gaz Pedal'ın zirveye çıkması değil, Aleyna ve Edis'in listelere girememesi oldu. Bu da bize dijital ve geleneksel dünyalarda savaşmanın ayrı meziyetler gerektirdiğini bir kez daha göstermiş oldu.









YENİLİK ŞART

Zaman zaman yükselişlerine şahit olduğum bu iki ismin zamana ve müzik trendlerine yetişmesi ve kendilerini yenileyerek bu yıldız savaşlarına yeniden girmesi gerek.



SYNTH POPA FARKLI SOLUK 'MOTEL GÜNLÜKLERİ'

Bu hafta Türkçe synth pop'a yeni bir yaklaşım getirmeye aday olarak gördüğüm Yol Boyunca'nın yeni EP çalışması 'Motel Günlükleri'nden bahsedeceğim. Motel Günlükleri'ni ilk dinlediğinizde güçlü sample'lar ve elektronik piyano sentezini hemen fark edebilirsiniz.







Yol Boyunca aslında projenin adı. 4 şarkılık projenin ilk EP çalışması da 'Motel Günlükleri'. Şarkının söz-müziği Ötüken Avcı'ya ait. Önceden dinleme imkanı bulduğum Yol Boyunca'nın tüm şarkıları birbirinden özenle seçilmiş ve emekle birleşmiş.







SIFIRDAN ZİRVEYE

Son günlerde trendlerin zirvesinde genç yetenek diyebileceğim Blok3 var. Sıfırdan zirveye uzanan bir öyküsü olan Blok3'ün ses rengi ve tarzı bana ilk dinlediğimde Mero tadı verse de kendisinin çok özel bir tarzı var. Onu daha önce 'Affetmem' ve 'Vur' şarkıları ile keşfetmiştim.







Şimdilerde de 'Bay Bay' isimli bir rap şarkı ile çıktı karşıma. Birkaç gün önce de trendlerde rastladım kendisine ama tabii ki hiç şaşırmadım. Şarkısı 'Bay Bay' kadar müzik dinamizmi de onu zirveye taşımış. Parçanın başarılı düzenlemesi ise Waxy'nin imzasını taşıyormuş. Ben 'Bay Bay'ı listeme ekledim bile. Rap severlere de tavsiye ederim.