Son yıllarda dinlediğim en güzel ses... Son günlerde dinlediğim en anlamlı şarkı... Ve son zamanlarda gördüğüm en yürekten söylenmiş nameler... Bu kim diye merak ediyorsunuz değil mi? Hemen söyleyeyim bu kişi, Kahramanmaraş Han Camii imamı Ömer Faruk Hoca. Kendisi bu defa ezan değil keyifli bir çocuk şarkısı okudu.







ÖRNEK OLSUN

Ömer Faruk Hoca geçtiğimiz günlerde depremde psikolojisi bozulan çocuklar için almış camii mikrofonunu eline, 'Ali Babanın Bir Çiftliği Var' şarkısını seslendirdi... Herkesi hem şaşırttı hem mutlu etti hem de tüylerimizi diken diken ederek duygulandırdı.







Ömer Faruk Hoca senin önünde saygı ile eğiliyorum. Senin gibi güzel yüreklerin İslam'a da insanlığa da çok ihtiyacı var. Çünkü dünyayı daha güzel ve yaşanır bir hale getirecek olanlar senin gibi insanlar. Ve ufacık bir hareketinin sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir sevgiye dönüşmesi... Ömer Faruk Hoca'nın başka insanlara örnek olmasını temenni ediyorum.



KONSERLER VE YARDIMLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Geçirdiğimiz şu zor günlerde yardım konusunda sınır tanımayan müzik camiası, mart ayından itibaren konser ve etkinlik planlarına geri dönüyor.



HERKESE İYİ GELECEK

Bu dönüş hem milletimizin bozulan psikolojisine iyi gelecek hem de yardım kampanyalarına destek olacak. Müzik camiasında tanıdığım birçok isim, mart ayı konserlerinin gelirinin bir kısmını depremzedelere bağışlayacak. Milletimiz dil, din, ırk gözetmeden her bir koldan yardım için yarışırken müzik dünyasının da konuya sessiz kalmaması bizi çok mutlu etmişti.

Şimdi de bu ilginin, günübirlik olmadığını ispatlarcasına sanatçılar daha fazla ne yapabiliriz diyerek yola devam ediyor. Hepiniz muhteşemsiniz. Ama en muhteşemi bu konser ve etkinlikleri de hınca hınç dolduracağına inandığım büyük milletimiz. Zaten şimdiden duyduğum kadarı ile nerede biletli bir etkinlik varsa hepsi tamamen sold out. Hadi şarkılar söyleyerek herkes bir yaraya merhem olsun.







'KÜL' YENİ VERSİYONU İLE ZİRVEDE

Cem Adrian'ın duygu yüklü şarkısı 'Kül' yeniden alevleniyor. AN EPIC SYMPHONY& Cem Adrian'ın dev orkestra ile canlı kaydettiği şarkı sizi bambaşka bir dünyaya götürüyor. 'Kül' yeni versiyonu ile de yeniden zirvede.