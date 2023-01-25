Almanya'nın rock müzik dünyasına en büyük hediyesi olan Udo Lindenberg, iki yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde yeni single'ını piyasaya çıkardı. Udo benim de idol olarak gördüğüm hem de pandemiden beri yeni çalışmasını beklediğim bir müzik ikonu...

Hem yaptığı müzik hem de farklı duruşu ile sürekli gündem olmayı başaran Udo, bu defa da 'Komet' adındaki single çalışması için dikkat çekici bir tanıtım çalışması yaptı. Gerçekten de gün geçmiyor ki, rap ve rock yıldızları kendini aşacak yenilikler ile sevenlerinin karşısına çıkmasın... Udo da parçanın prömiyerini Berlin konserinde Türk rap yıldızı Apache 207 ile yaptı. Daha sonrasında 'Komet' için bu ikili aynı binanın çatısına çıkarak oradan canlı yayın ile sevenlerine farklı bir ambiyans yaşattı.







Bu farklılık, yapımcısının da dikkatini çekmiş olmalı ki, açıklamasında bu iddialı konsere ve Türk şarkıcıya da değinmiş: "Udo kendinizi tekrar tekrar nasıl yeniden keşfedeceğinizi ve kendinize karşı nasıl sadık kalacağınızı gösteriyor. 50 yıl boyunca rock tarihini yazan ve bunu yapmaya devam eden başka bir sanatçı tanımıyorum..." Şarkı dört günde 2 milyon dinleme sayısını geçti. Apache 207'ye gelince, Avrupa'daki konserlerine devam ediyor. Ve gittiği her yerde biletleri satışa çıkar çıkmaz tükeniyor. Ben de şarkıyı dinleme listeme aldım.



ALİYEV'İ AĞLATAN ÇOCUK

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın odağında genç bir ses vardı. İsmi Kenan Bayramov... 16 yaşındaki genç, dinleyen herkesin tüylerini ürperten bir sese sahip.







Azerbeycan Türk'ü olan Bayramov geçtiğimiz yıllarda Bakü'de düzenlenen Xarı bülbül müzik festivalinde sahne aldı. 'Muam' isimli klasik eseri seslendirdi. Festivalde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev de bu performanstan çok etkilendi. Hatta festivalde Aliyev'in gözlerinin dolduğu kareler sosyal medyaya da yansıdı.







Sen nasıl güzel bir gençsin! Yüreğinden akıp gelen namelerinle bize tertemiz duygular yaşattın. Umarım yolun açık, müzik hayatın başarılarla dolu olur Kenan Bayramov!



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