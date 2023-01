Ve yıl bitti... Müzik sektörü için çok şey yazıldı, çizildi, söylendi... Her sanatçı geçmiş yılla ilgili almanak tarzı paylaşımlar yaptı. Başarıları, izlenmeleri, beğenileri hafta boyunca sosyal medyada dolaştı. Herkesi gösterdikleri performans için tek tek tebrik edemem ama geçen yıl Türkiye'nin ve dünya listelerinin zirvesine çıkan bir isim var ki; ondan bahsetmemek olmaz. Sizlerin de tahmin ettiği bu isim tabii ki rap'çi Uzi.







BÜYÜK GURUR!

Popüler bir müzik platformu geçtiğimiz günlerde dünyanın her yerinden veriler yayınladı. Bu veriler ve en iyiler bir harita üzerinde işaretlenmiş olarak dünyaya servis edildi. Ve o listede Türkiye haritasının üstünde 674 milyon dinlenme ile Uzi yer alıyor. Ne kadar gurur duysa az bence. Müzik kariyerinde bu yıl zirveye çıkan Uzi, 2022'nin enlerine imza atan isimlerden oldu. En çok o dinlendi, en çok o izlendi. Dahası arabalarda, partilerde, mekanlarda, beachlerde hep Uzi çaldı. Bu kadar genç yaşta bu başarıyı yakalaması da çok kıymet taşıyor bence.







Biliyorsunuz Uzi 1998 doğumlu bir müzisyen. Şarkılarının başarısında yapılan beat'lerin alt yapıları, kodları da önemli. Ama en önemlisi bu genç adamın en iyiler ile uyumlu bir şekilde çalışması. İşte bu yüzden 7 yıl önce ilk adımı attığı sektörde her yıl üzerine koyarak devam etti. Şimdi soru şu: 2023'te Uzi cephesinde bizi ne bekliyor? Başarı ivmesini zirveye kadar çıkaran bir müzik insanı için şu andan sonrası emin olun daha da zor olacak. Çünkü maalesef sektör ve dinleyici akıl almaz derecede nankör ve çok çabuk tüketmeye alışkın. O sebeple Uzi'yi zor bir yıl bekliyor. Ben ona ve yapacağı güzel işlere inanıyorum. Başarılarını takipteyiz...









ÜSTADIM ZİYARETİNİZE GELECEĞİM!

Önceki yıllarda "En büyük arzum Erdoğan'ı görmek" başlığı ile haberini yaptığım ve daha sonra bu hayali gerçek olan 80 yaşındaki eski taverna solisti Yorgo Vapuridis'ten bir yeni yıl mesajı aldım, hem de video kaydı ile. Güzel dileklerinin arasına bir de sitem yerleştirmiş üstat, araya pandemi girince kendisini ziyaret edememiştim, ziyaretine bekliyor beni. Bu vesile ile ona uzun müzik dolu uzun ömürler diliyor, hem de en kısa zamanda ziyaretine gideceğimi iletmek istiyorum.