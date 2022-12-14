2022’de arabesk müzik üç kat daha çok dinlendi

Pandeminin hafiflemesiyle birlikte 2022 müzik yılı oldu. Konserler, etkinlikler, yeni albümler, şarkılar, klipler derken sektörün yılı mutlu bitirdiğini düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem... Bir de sektörün merkezinde fikrine önem verdiğim üstatlar, müzik yapımcıları var. DMC’den Samsun Demir, One World Music’ten Eser Cevahir, Warner Music’ten Gülce Özyeşilpınar ile hem 2022’yi hem de 2023 hedeflerini konuştuk...

SAMSUN DEMİR

2022 yılı müzik dünyası açısından bir hayli hareketli geçti. Özellikle Kovid döneminden sonra yoğun konserlerin başlaması hem sanatçılara moral verdi hem de şarkıların kitlelere ulaşmasını kolaylaştırdı. Bir müzik platformu, arabesk müziğin 3 yıl öncesine göre 3 kat daha fazla dinlenmeye başladığını açıkladı ve arabesk rap, arabesk pop listelerini devreye soktu. Yani arabesk müzikte büyük bir yükselişe şahit olduk. Bu arada pop müziğin düşüşünün durduğunu ve yeniden canlanmaya başladığını da söyleyebilirim. Rap müziğin de yaklaşık 10 star etrafında şekillendiğini, büyük çıkışın ardından belirli bir çizgiye oturduğunu görüyoruz.







Biz pop müzik alanında birçok star sanatçı ile çalışıyoruz. Başarılı bir yıl geçirdiklerini düşünüyorum. Bunun kanıtı olarak yaklaşık 50 şarkının dijital servislerde 25 milyon izleme sayısını aşması örneğini verebilirim. Ayrıca 2022'de rap müziğe ağırlık verdik, 200'e yakın rap şarkı yayınladık. Alternatif müziğe, rock müziğe de önem verdik.

2023'te de hedefimiz her müzik tarzında iyi sanatçılarla çalışmamızı sürdürmek. Yeni yılın ilk aylarında, 2022'de konser çalışmalarından çok şarkı yapmaya fırsat bulamayan birçok ünlü sanatçıdan yeni şarkılar gelecek. Bu noktada kadınlara biraz pozitif ayrımcılık yapılacağını söyleyebilirim.



GÜLCE ÖZYEŞİLPINAR



Müzik listeleri sürekli yenileniyor

Trendler, liste başarıları baki olsa da müziğin, sanatçının emeğinin ve üretiminin sürdürülebilir kalması global stratejimizin temelini oluşturuyor. Çalışmaya başladığımız sanatçılarla listelere göre masaya oturmadık. Birlikte yola çıktıktan sonra da en otantik hallerine nasıl alan açarız, üretimlerini nasıl güçlendiririz, destekleriz sorusunu irdeledik. Yatırımımızın yüzde 70'ini yolculuğunun başında olan sanatçılara yaptık.







Sınırları aşmak dediğimizde sanatçılara yabancı dilde şarkılarla global yıldızlık vadettiğimiz varsayılıyor ancak Beşiktaş'taki stüdyosunda üretim yapan bir prodüktörü Afrika Lagos'taki bir sanatçıyla buluşturmak, üretimlerine alan açıp şans vermek de bu hedefin bir parçası. Geçtiğimiz ay Londra'da 8 farklı ülkeden sanatçıyı bir araya getirip 3 günde 100'ün üstünde şarkının üretildiği bir kamp yaptık. Bu sınırları kaldırma hedefimize önemli bir örnek. Ülkemizde çok müzik tüketiliyor, şarkıları bu kadar adanmışçasına sahiplenen dinleyiciler bizi, müziğimizi sınırların dışına çıkartma noktasında acele ettiriyor. Günümüzde Top 50 listeleri anında değişiyor, yeni işlere ve tarzlara ev sahipliği yapılıyor, bu gerçek bizi çok heyecanlandırıyor. 2023'te yeni isimlere emek vermeye devam edeceğiz.



ESER CEVAHİR



'Global akımlardan etkilenen yeni soundlar geliyor'

2023'ün özellikle Amerika başta olmak üzere global akımlarından etkilenen yeni sound'ların yılı olacağına inanıyorum. Çeşitlilik artacak, kalite öne çıkacak. Hızlı tüketim çağına rağmen ilk günkü gibi keyifle dinleyeceğimiz eserlerin dinleyici ile buluşacağı ve birçok yeni ismin yıldızının parlayacağı bir sene olacak.







Hiphop, rap ve R&B ana türlerimiz ama bunların haricinde farklı alternatif sound'lara da yer veriyoruz. Sanatın özgünlüğünün, sanatçının üretim özgürlüğünden geldiğine inanan bir felsefeye sahibiz ve bunu çalışmalarımıza yansıtıyoruz. 1,5 yıllık serüvende 30'un üzerinde şarkımızı ve klibimizi beğeniye sunduk. Birçoğu dijital platformlarda önemli listelere girdi. Yani 2022 bizim için başarılı geçti. Birçok sanatçı arkadaşımızın kariyerlerini birlikte sıfırdan inşa ederek güzel dinleyici kitlelerine sahip olmalarına vesile olduk.