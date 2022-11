Ülkemizin en önemli müzik adamlarından biri olan Burak Yeter'in uluslararası başarısından haberdar olunca okuyucularımla da paylaşmak istedim. DJ ve aranjör olarak tanıdığımız Burak Yeter, şu günlerde Orta Doğu'yu sallıyor. Bu öyle bir sallama ki, en son Katar'da yapılan Dünya Kupası'nda tam 10 konser vereceğini öğrendim. Tabii bu başarının bazı global sebepleri var. Son çalışması 'See You Again' ile de dünyanın en iyi DJ listesi olan DJMAG'de binlerce DJ arasında 76 sırada yer aldı Burak. Hollanda Rotterdam'lı olan Gerson Rafael ile feat yaptıkları bu şarkının başarısı, takdire değer gerçekten. Bu listede olmanın global büyüme noktasındaki etkisine reel bir örnektir Burak Yeter.







Geçtiğimiz Formula 1 organizasyonunda Abu Dabi'de düzenlenen yarışlar esnasında sahne almış ve orada kendisine hayran bırakmıştı. Bu büyük atılım sonrası gelen Dünya Kupası organizasyonu oldu. Bir müzisyen olarak kartvizitinde böyle bir iş olması gerçekten kıskandıracak bir durum. Kupa sonrası öğrendiğim kadarı ile önce Çin, sonra Hindistan'da gerçekleşecek turneleri var. Ülkemizdeki genç müzisyenlere disiplinli ve özgün şekilde çalışınca başarının kaçınılmaz olduğunu gösteren bir durum bu. Umarım gençler onu kendilerine idol edinirler. Burak'ın bir de ütopik rekor planlaması var. Bu çalışmanın detaylarını da müzikseverlerle bir başka yazımda anlatacağım..







SAKİLER YİNE ZİRVEDE!

"Başarı" kelimesinin içini bu kadar dolduran, yaptıkları her işle milyonların gönlünü fetheden ve başarısını hem sahnede hem de dijitalde kanıtlayan kaç tane müzik grubu tanıyorsunuz? Sakiler grubunun her bir üyesine bir nazar boncuğu hediye edeceğim. Yakalarına takıp öyle dolaşsınlar. "Dünyadan Uzak"la çıktıkları yola, şimdi de "Yalanı Bırak" adlı şarkıyı ekledi başarılı grup. Oğuzhan Koç, söz ve müziğine imza attığı şarkıda Sakiler'e ait eşlik etti. Şarkı Trend Müzik Videolar listesinde zirveye yerleşti. Benden Sakiler'e kocaman bir alkış.







NE DİNLEDİM..

1- Motive - 10MG

2- Lil Murda & Pango - İstasyon

3- Burak King & Tefo & Seko - Güle Güle

4- Kodes - Uza

5- UFO361 - No Reply