İşte beklediğimiz, özlediğimiz, istediğimiz sahne performansı! Dolu dolu akan bir repertuvar ve genç popçu Cem Belevi'nin beni bile ters köşe yapan sahne konsepti...

Cemiyet Gazinosu konsepti ile İzmir'de çıktığı sahnede kostümünden orkestra ekibine kadar kusursuz diyebileceğim bir gece yaşattı herkese Cem. Pop sanatçılarının playback yaparak gece kulüplerinde sahne alıp hem kendilerini hem de sevenlerini aldattığı bu sektördeki imza attığı yenilik ve gösterdiği cesaret için Belevi'yi yürekten alkışlıyorum. Müşteriler, yemekli gazino konseptindeki hınca hınç dolu mekanda, bir dakika bile dikkatlerini müzikten başka bir yere odaklamadı.







Belevi, yaklaşık bir buçuk saat boyunca Zeki Müren ve Kamuran Akkor ile başlayan repertuvarına, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses ile devam etti. Üstelik sadece repertuvarıyla değil izleyenlere eski gazino ambiyansını yaşatırken yaptığı sohbetler ve esprilerle de unutulmaz bir gece yaşattı.

Bir popçunun sahnede başka bir şeye evrilmesi hoşuma gitti. İnsanların ödediği parayı sonuna kadar hak ettiren bu tarz lezzetli işler için örnek teşkil etti. Bence Cem Belevi bu konsept ile pop camiasında bir şeylere öncülük edecek. Ne diyelim, bize de alkış tutmak düşer.



EMİR TAHA'NIN DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞİ

Daha önce de okuyucularıma bahsettiğim Brixton'da yaşayan Türk genci Emir Taha "Uzak Dur" isimli single çalışmasını yayınlar yayınlamaz yine listeme girdi. Türkçe seslendirdiği şarkı, uluslararası arenada yine eminim müzik listelerinde boy gösterecek. Türkiye'deki bir çok şarkıcının hayali olan Emir Taha, çalıştığı dev firma sayesinde de genç yaşına rağmen yurt dışında büyük kitleleri müziğine aşık etmiş.







Emir'in R&B tarzını sakinleştirerek farklı bir yapı oluşturması da dikkat çekici. Sesini özenle kullanıyor. Sakin ritmi de buna eklenince kulakta farklılık yaratıyor. Kendi ana dilinde şarkı söylemek onu duygu olarak da yoğunlaştırmış. "Uzak Dur" dinleyiciye hayırlı olsun. Umarım güzel Türkçemizle yazılmış bu eser uluslararası arenada da başarılı olur.



NE DİNLEDİM?

1- ÇAKAL&FATMA TURGUT-KALBE ZARAR

2- GÖKHAN TEPE-AŞIK KALBİN BİLİYOR

3- RAMİZ-YALAN

4- SERGEN-MON AMİ

5- CRİTİCAL-KRAL FEAT. MUTİ-LEVO



