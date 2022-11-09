Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık konseri sırasında yüzüne ışık tutulmasından ve pet şişe atılmasından rahatsız oldu ve kendini güvende hissetmediği için konserini yarıda kesti. Ve daha sonra yarım bıraktığı konser için sosyal medyada bir özür yayınladı. Bu olay bir değil, iki değil. Ece Seçkin ve Edis de geçtiğimiz aylarda hayranlarının sahneye attığı şeyler yüzünden benzer tehlikeler yaşamışlardı.







Bu tarz olayların müzik sektörüne verdiği zararı hepimiz görüyoruz ve ben bunu buradan da defalarca dile getirdim. Böyle holiganlar dünyanın her yerinde var ve hak ettikleri cezaları alıp konserleri bu şekilde provoke edememeliler. Ama dediğim gibi biriki kişinin cahil cesareti ile yaptığı bu terbiyesizlik, tüm izleyicilere ve müzikseverlere mal edilmemeli. Bunu neden mi söylüyorum? Yaşanan bu olay sonrası rap'çi Ben Fero sosyal medyada bir video yayınladı, videoda tüm konser izleyicilerini aynı kefeye koyan açıklamalar yaptı. Her zaman kendisini ve seyircisini öven Ben Fero neden böyle bir açıklama yayınladı onu da anlamış değilim. Üstten ve alaycı tavrı çok çirkindi. Üstelik videosu kışkırtıcılık da içeriyor. Bu da tehlikeli aman dikkat. Birlik olmanız gereken zamanlarda bu denli gereksiz açıklamalar hepinize zarar verir. Benden söylemesi...



MÜZİĞİN YAŞI YOK!

Önceki gün önüme Pete ve Bas adlı ikilinin videosu düştü. Hayretle, gıptayla ve gülümsemeyle izlediğim bu video, 'Müziğin yaşı olur mu?' sorusunu aklıma getirdi. Hep kafamızda kalıplaşan, sektöre dair öğretilmiş kuralların dışında olan bu ikiliye bir bakmanızı tavsiye ederim. Bu video tam anlamıyla rap'in de, müziğin de yaşı yok diyor. 2017'de yayınladıkları 'Shut yo Mouth' şarkıları ile popülariteleri tavan yapan şarkıcı abilerin yaşı beni şaşırttı. İkisi de 70'in üzerindeler ve performansları muhteşem.







Yaklaşık 10 gün önce de yeni single çalışmaları 'Sindhu Seshé'i keşfettim. Tek kelime ile bayıldım. İngiltere'de yaşayan ikili, yaşıtları gibi köşelerine çekilmeyip gençlere taş çıkartacak performansları ile ayakta alkışlanıyorlar. Valla ne yalan söyleyeyim şarkılarını defalarca dinledim. Eleştirecek bir noktaları bile yok. Çok sempatik olan bu ikili, müziğin insanı ne kadar hayatta tuttuğunun da canlı örneği. Maşallah!









NE DİNLEDİM?

1- MELA BEDEL - Bİ DAHA YOK

2- HEİJAN & MUTİ - TURKISH DRILL

3- ÖZGÜN - İYİ DİYEMEM

4- SONER SARIKABADAYI - UÇURUM

5- KURTULUŞ KUŞ-BURAK BULUT - DENEDİM DEME

