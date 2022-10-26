Şimdi "Yazının başlığıyla müzik sektörünün ne alakası var?" diye sorabilirsiniz. Çok ilgisi var! Geçtiğimiz günlerde önüme düşen yeni Burak King şarkısı ile bu yazıyı yazmaya karar verdim. Halihazırda ikinci albümünün çalışmalarına devam eden Burak'ın 'Deli Deli' isimli şarkısı piyasaya önden "haberci" görevi ile sunuldu. Her zaman yeni şeyler denemekten korkmayan Burak King, bu şarkı ile yine farklı bir tarz sunmuş müzikseverlere. İşte yıllardır yükselen başarı ivmesi de bundan.







Alıştığı ve halihazırda tutan tarzını bazen farklı yorum ve enstrümanlarla süslüyor Burak... Bazen rap bazen de başka tarzlarda dinleyebiliyoruz onu. Çünkü denemekten ve kalıplarının dışına çıkmaktan korkmuyor ve durmadan üretip başarıya ulaşmayı kendine hedef edinmiş. Uzun zamandır Burak'ı bu yönü ile yazmayı planlıyordum. Nasip; söz ve bestesi kendisine ait olan 'Deli Deli' şarkısınaymış.

Uzun lafın kısası türkü de söylese arabesk veya fantezi de söylese Burak hepsinin hakkından geliyor. Zira bu tarzların hepsini özgün yorumu ile birleştirecek müzik bilgisi, alt yapısı ve deneyimi olduğuna inanıyorum.



Rapseverlere öneri

Geçtiğimiz ay Heijan ile birlikte yaptıkları 'Cinnet' isimli şarkısı ile benim dikkatimi çeken Oğulcan Nihat'ın yeni şarkısı 'Kargalar'ı dinledim. Başarısını giderek perçinleyen Nihat'ı kutlarım.







'Kargalar' başarılı klibiyle izleyenleri etkileyecek. Yönetmen Tahsin Güney, yine rap ruhu ile güzel keyifli bir iş çıkarmış. Kısacası bu parça rapseverlere önerdiğim şarkılar arasına girdi. Yolu açık olsun.



Sosyal medyanın müziğe etkisi

Sosyal medya dünyasının müzik sektörüne bazen pozitif bazen de negatif etkisi olabiliyor. İşte son örnek 2015'te söyledikleri şarkının dünyayı kasıp kavurması 7 yılı bulan NOORAN KARDEŞ- LER. 'Ali Ali Ali' adlı şarkılarını bundan 7 yıl önce Hintçe rap tarzında okuyan bu iki kız kardeşin şöhretinin ülkelerinin sınırını aşması sosyal medya sayesinde oldu. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen bazı mecralarda yeniden patlayan şarkı ile bu ikiliye ilgi daha da arttı. Aşırı sempatikler, muhteşem bir yetenekleri var.







Ses rengi uyumları kusursuz ve çok mütevazılar. Bu tarz şarkıları canlı seslendirmek kolay değil. Tekrar tekrar izletecek kadar da keyifliler. Sultana ve Jyoti kardeşler şimdilerde neler yapıyorlar diye biraz araştırdım. Öyle profesyonel çok fazla işlerine rastlayamadım. Ama canlı performansları var Youtube'da bol bol. Genetik kodlarından mıdır yoksa eğitimlerinden midir bilemem ama sesleri çok güzel bu kardeşlerin. Ne diyeyim. Belki de bu sosyal medya sayesinde birileri bu ikiliye yatırım yapar ve dünyayı gülen yüzleri ve sıcak müzikleri ile dolaşırlar.