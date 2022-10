Apache 207 lakaplı Volkan Yaman'ın ailesi Yozgatlı. Kendisi Almanya Maanheim doğumlu. Volkan 24 yaşında ama yaşından çok ödülü var. Avrupa müzik otoritelerinden 19 platin plak, 22 adet altın plak ödülü almış. 2019 yılında 'Roller' adlı şarkısı hit olunca Apache 207, dur durak bilmeden başarıdan başarıya koşmuş.







Avrupa'nın her ülkesinde konser biletleri tıpkı dünya starları gibi satışa çıktığı ilk 10 dakikada tükeniyor. Sadece bu kadarla kalmıyor. Hatta dünyaca ünlü bir dijital platform onun belgeselini bile yapmış. Bu kadar genç olmasına rağmen yakaladığı bu ivme beni şoke etti. Gelelim son şarkısına 'Fühlst du das auch' yani 'Sen de Hissediyor musun?'a... Şarkının altyapı ve beat matematiğine bayıldım.







Geçişler harika. 'Roller' kadar büyük ses getirir mi bilemem ama bu şarkı benim günlük dinleme listemde şu an ilk sırada. Video kliplerinin tamamı da büyük prodüksiyon ile yapılmış. Biraz marjinal görüntüler de yok değil. Ama müziğin kalitesi her şeyin üzerinde. Başarılı olmak için çalışmak ve yetenek yeterli değil. Çalıştığı ekip de bu işin önemli bir parçası.

Volkan, abisi Hakan Yaman ile çıktığı yolda yürümeye devam ediyor. Abi Hakan Yaman da kardeşinin kariyer planlamasında büyük rol sahibi. Uzun sözün kısası Apache 207, henüz 24 yaşındaki bir müzisyen için büyük bir başarı elde etmiş durumda...

Dijital platformlarda 2 milyardan fazla dinlenen bir starın umarım yakın zamanda Türkiye'de de canlı bir performansını izleriz.



'VATANIMDA NİYE OLMASIN?'

Pop müzik sanatçısı Özhan Urun yeni şarkısı 'Bu Nasıl Aşktı' adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Yıllarca sahne yapmış, müzik yapmayı Avustarya'da sürdüren Özhan, "Vatanımda niye olmasın?" demiş ve ikinci single'ını yapmış.







Pop soundlu aşk şarkısında Özhan'ın nağmeleri dikkat çekici. Söz ve müziği Samet Kurt'a ait 'Bu Nasıl Aşktı' adlı şarkısı ile adını duyuracağını ve hayalinin milyonlara ulaşmak olduğunu söyleyen Özhan'a "Yolun zor ve uzun olsa da neden olmasın" diyorum. Sonuçta Atiye, Rafet El Roman gibi ünlü şarkıcılar gurbetten Türkiye'ye transfer olmuştu.



NAÇİZANE TAVSİYEM DUYGUSAL ŞARKILAR YAPMALI

Anıl Durmuş ismini yıllardır bilirim. Hatta yıllar önce bir defa sahnede canlı dinlemiştim. Güçlü sesi ve yorumu ile yükselen bir isim olarak zirveye çıkmasını bekledim hep. Kendisini ve ses rengini taşıyan çok başarılı şarkıları var son çıkardığı albümde de...







Özellikle 'Kafayı Yaktım' kendi arabesk tarzının modernize olmuş haliydi. Birkaç gün önce de yine bu albümden 'Senden Yolum Geçmez' isimli şarkısının video klibine denk geldim. Şarkı temiz, güzel. Tam bir Anıl Durmuş şarkısı değilse de farklı bir tarz. Ama yine de bir müziksever olarak Anıl'a naçizane tavsiyem; kendi sesini ön planda tuttuğu duygusal şarkılar yapması. Çünkü yeteneği ile yolu çok açık ve uzun.