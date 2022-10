Son günlerde müzikle ilgili öğrendiğim bir haber, birçok kişiyi şaşırtsa da beni hiç şaşırtmadı. Bir müzik platformunun verilerine göre; Z kuşağının en çok dinlediği isimler arasında Müslüm Gürses başı çekiyormuş. Gürses'i, Azer Bülbül takip ediyormuş. Bazı insanlar haklı olarak "Gençler bu iki ismi nasıl bu kadar çok tanıyıp özümsemiş?" diye sorguluyor. Bu konudaki tespitimi ileteyim sizlere... Bu sevginin mimarı aslında rap yıldızları... Yüz milyonlarca kez dinlenen şarkılarının içinde bir söz veya selam ile bu isimlere respect (saygı) yollayan rap'çiler, rap müzik tutkunu Z kuşağının da onları tanıyıp sevmesinde büyük rol oynuyor.







Nasıl mı? Canbay&Wolker'ın 18 milyon kez dinlenmiş 'Dört Duvar' adlı şarkısında 'Bagajda son ses Müslüm' sözleri var. Rap'çi Patron, 5 milyon kez tıklanmış 'Gaf' şarkısında "Orhan değil, Ferdi değil, Baba Müslüm Babadır" diyor. Uzi, 'Paranoya'da "Kurşun gibi patlayayım ama şu an Azer Baba gibi zordayım" diyor, Uzi'nin bu şarkısı 14 milyon kez dinlenmiş. Yine Levelc5' in 'Ralli' parçasında 'Azer Baba dardayım' sözleri yer alıyor, bu şarkı da 58 milyon kişiye ulaşmış. Bununla da bitmiyor örnekler tabii. Geçmiş zamanlarda Heijan konuk olduğu bir programda Müslüm Gürses şarkısı söyleyerek gençlerin büyük beğenisini topladı. Almanya'da rap yapan Hayat da şarkısına 'Müslüm' adını vererek 20 milyon izlenmeyle babaya saygı duruşunda bulundu. Dediğim gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Aslında rap müzikte de, arabeskte de müzik ve sözler, sokağın ta kendisidir. E hal böyle olunca da Türk gençlerinin pin kodlarını çözen bu yetenekli rap'çiler, arabeski de onlara sevdirmiş oldu. Tabii arabesk denilince ilk akla gelen Müslüm ve Azer Bülbül değil mi? Öyleyse müzik platformunun bu verilerine şaşırmamak gerekir. Ne dersiniz?



SEMİCENK, EDİZ'İ SOLLADI

Uzun zamandır takipteyim rap'çi Semicenk'i... Son şarkısı 'Unutmak Öyle Kolay mı Sandın?' ile de artık müzik listeme girdi. Semicenk'in 24 Ağustos'ta çıkardığı bu şarkı, gençlerin diline dolanmış durumda. Bir müzik platformunda 1 ayda inanılmaz bir başarı sağlamış bu şarkı. Hatta öyle ki milyonlara hitap eden, gençlerin sevgilisi Ediz'i bile 13 milyon dinlenme rakamı ile sollamış.







Neden solladığını açıklayayım... Edis'in 'Yalancı' şarkısı temmuz ayında yayınlanmış, Semicenk ise parçasını 1 ay sonra müzikseverlerle buluşturmasına rağmen, parça 13 milyona ulaşmış. Bu öyle kolay bir başarı da değil açıkçası. Gönülden tebrik etmek gerekir. Bu arada Ediz'i yermediğimi burada sadece Semicenk in başarısını öne çıkarmak istediğimi belirteyim. Zira 'Yalancı' şarkısının da 11 milyon gibi hatırı sayılır bir başarısı var. Unutulmasın.



YENİ SEZONUN BOMBASINI ERSAY PATLATTI

Ersay Üner'in Türk müzik endüstrisinin en önemli bestecilerinden biri olduğunu tartışmaya gerek yok. Şarkılarıyla dillerden düşmeyen birçok sanatçının en sevilen parçaları Ersay Üner imzalı.







Son yıllarda 'İki Aşık' , 'Tatlım' , 'Nokta', 'Duysun' gibi şarkılarını kendi seslendiren ve başarıyı yakalayan Üner, geçtiğimiz hafta çıkardığı 'Vazgeçtim'le de yine yapacağını yapmış. Şarkıların söz, müzik ve düzenlemesine kendi imzasını atan sanatçı, yeni sezonun bombasını baştan patlatmış.