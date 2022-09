Esenler Belediyesi ve Bahçelievler Belediyesi, geçtiğimiz hafta ortak hazırladıkları '1001 Çocuk 1001 Dilek Şöleni' projesi ile ülkemizin her köşesinden 1001 çocuğu İstanbul'da misafir etti. Kimi çocuk pilot olmanın, kimisi İstanbul'u gezmenin, kimisi de ünlü bir şarkıcıyla aynı sahneye çıkıp şarkı söylemenin hayalini kurduğunu belirtirken, onların bu hayallerine ünlü şarkıcı Cem Belevi ortak oldu.

Belevi proje kapsamında çocuklarla birlikte sahneye çıkıp onlarla şarkı söyleyip dans etti, ardından da tek tek hepsiyle fotoğraf çektirdi.







Belevi, miniklere "Şimdi siz benim sahnemde şarkılar söylediniz, belki yıllar sonra ben sizin sahnenize konuk olup şarkı söylerim" diyerek de küçük kalpleri yüreklendirdi.

Çocukları mutlu etmek, hayallerini paylaşmak, yüzlerini güldürebilmek o kadar değerli ki...

Sanatçılar belediye festivallerinde çıkıp ücretlerini alıyorlar buna sözümüz yok ama böyle sosyal sorumluluk projelerine dahil olmaları da çok önemli.

Çocuklar ile bir araya gelen Cem Belevi'ye kocaman bir alkış!







DİNLEDİKÇE GÜZELLEŞEN BİR FEAT

Critical, Muti ve Levo'yu buluşturan 'Kral' adlı şarkı; son zamanlarda dinlediğim en uyumlu rap feat'lerinden biri diyebilirim. Muti-Levo ikilisinin hem ses hem yorum uyumu bana 'Vay be' dedirtti, şarkıyı hemen playlistime aldım. Parçanın Tahsin Güney imzalı klip çekiminde de bulundum. Çok renkli ve farklı bir iş... Bu feat dinledikçe daha da güzelleşecek ve eskimeyecek bana göre. Tebrikler.







YENİ BİR TARZ

'Emanet' adlı şarkısını çıkaran Cem Adrian, ABD turnesinde... Öğrendiğim kadarı ile konserlerinin biletleri kısa sürede tükeniyor, hatta aynı gün iki konser veriyor.

Sözleri o derin yüreğinden çıkan şarkısı 'Emanet' ise aslında sanatçının tarzı olmasa da şarkıda da söylediği gibi 'yeni bir yol, yeni bir yer' hissi verdi bana. Her zaman tınısı içimi titreten Cem Adrian şarkılarından oluşan listeme bir yenisini daha eklemiş oldum.







FİLM GİBİ KLİP

Rap müzik son zamanlarda bol danslı sokak temalı kliplerden biraz uzaklaştı ve kendini yeniledi diyebiliriz. Zaten bu genç müzisyenlerin kendilerini güncelleme konusundaki başarılarını konuşmaya gerek yok sanırım. Buna örnek olarak Oğulcan Nihat & Heijan iş birliğinde yapılan 'Cinnet' isimli şarkının klibini gösterebilirim. Oyuncu Ümit Acar'ın rol aldığı, film tadında bir klip olmuş. Zaten ilk 3 günde de trendlerdeki yerini aldı.

Şarkı slow, biraz iç kanatıyor ama bir başkaldırış teması var. Sözleri ise çok vurucu. Şarkıyı da, klibi de çok beğendim.