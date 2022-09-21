Geçtiğimiz günlerde sahnede döktüğü gözyaşları nedeniyle samimiyetini övdüğüm Hadise, bu kez beni hayal kırıklığına uğrattı.

Biten evliliğini kendi halinde, kendi dünyasında yaşayacağını düşündüğüm şarkıcı, bu defa 'Boşanma işinden nasıl nemalanırım' diye yola çıkınca itici geldi bana...







2017 yılında çıkardığı 'Sıfır Tolenrans' adındaki şarkısını, biten bir ilişkinin ardından bu kadar hoplatmak, gündeme getirmek ve arkasından iTunes'ta birinci oldu diyerek paylaşmak size de itici gelmiyor mu? Dahası ilişkiler başlar, biter ama sahneden yüzük fırlatmak ne Allah aşkına?

Bu hareketi kendine nasıl yakıştırdı meraktayım açıkçası. Ben bir önceki yazımda; duygularının patladığı o anda tutamadığı gözyaşlarına saygı duyulması gerektiğini yazmıştım. Şimdi bu ucuz hareketlerinden sonra o anın samimiyetine nasıl inanırız artık. Yapma Hadise. Böyle haraketler hiç yakışmıyor sana!



Genç arkadaşımızı havaya sokmayalım!

Günlerdir sosyal medyada Sefo'nun 'Isabelle' şarkısının taverna versiyonu ile herkesi kendine hayran bırakan küçük yetenek Fevzi Kaan Türker'i konuşuyoruz. Eminim izlemeyen kalmamıştır. Yeteneği var mı, var... Sempatik mi, evet sempatik... Kreatif mi, evet öyle... Özgüvenine zaten diyecek yok. İşte 'Isabelle' şarkısını bize bir daha sevdiren bu küçük kardeşimize Sefo'dan jest gecikmedi.







Geçtiğimiz günlerde onu sahnesinde ağırlayan Sefo, bu şarkıyı birlikte seslendirerek onu müziğe teşvik etti ve büyük bir hayalini gerçekleştirdi. Valla şarkıları yüz milyonlar dinlenirken bu kadar mütevazı olabilen çok az isim var, Sefo da onlardan. Gelelim genç arkadaşımıza... Müzik eğitimi için ailesi onu destekleyip ilerlemesini sağlamalı. Hepimiz sevdik, alkışladık, eğlendik, güldük bu video ile. Ama benim ailesine nacizane tavsiyem; bu genç arkadaşımızı fazla şöhrete kaptırmamak.



Seko&Tefo zirvede

Rap piyasasının güçlü isimleri Seko&Tefo ikilisinden yine listelere bomba gibi düşen bir düet geldi. Rap'çilerin gözden sakınılan ilişkilere atfen yazdıkları 'Nazar' adındaki şarkıya farklı sinematik karelerle çekilen klipte 'Nazar değmesin' dedikleri bir aşkın hikayesi ve görüntüleri yer alıyor.







'Baba Yorgun', 'Kördüğüm', 'Hesap', 'Lele', 'Nasip' ve 'Kabus' gibi şarkıları ile 200 milyondan fazla dinlenme alan bu ikili, yakında sürpriz bir düetin müjdesini verdi. Bu arada rap dünyasının tanınmış isimlerinden Taha Ekingen ile görüştüm ve bana "Birçok rap star geliyor" dedi.

