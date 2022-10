Bugün size Motive ve Jefe'nin Türkiye standartlarının üzerinde olan rap projesi 'Chorba'dan bahsedeceğim. Konserlerine zaman zaman birlikte de çıkan ikili, yaptıkları dizi film tadındaki bu işle, uyumlarını bir kez daha ortaya koymuşlar. İkili, 6 farklı şarkıyı 1'er dakikalık geçişlerle 6 bölümlük dizi kıvamında bir projeye dönüştürmüş, bir de klip çekmiş.







Çok başarılı ve şaşırtıcı bir iş olmuş. 4. bölümde özellikle Motive'nin eğlenceli sözleri dikkatimden kaçmadı. Şarkının yakında dillere düşeceğine eminim. Bu arada müzik, sözler, proje evet çok çok iyi ama profesyonel oyunculukları da dikkat çekiyor. Özellikle Motive kendini aşmış ve sınırlarını zorlamış.

Projeyi dinleyince bir Osman Çello dokunuşunu hissetmemeniz de mümkün değil.







Bu arada adının neden 'Chorba' olduğuna gelince... Şarkıların her biri akrostiş oluşturacak şekilde 'C', 'H', 'O', 'R', 'B', 'A' şeklinde adlandırılmış.

Tabii konu rap olunca sosyal mesaj olmadan olur mu? Olmaz! Bu projenin de toplumdan dışlanmış bir eski mahkum ve akıl hastasının isyan ve intikam hikayesini anlattığını söyleyebilirim.

Oyunculuk, hikaye, şarkılar, müzik ve sözlerden sonra görüntüler de çok başarılı. Yönetmen Denizhan Korkmaz'ın da hakkını teslim etmeliyiz. Bu tarz işlerin öncüsü olacağını düşündüğüm 'Chorba' listemde ilk sıralarda bu hafta.



Arabesk klasiğinin yeni yorumuna tam not!

Her fırsatta cover şarkıların kolaya kaçmak olduğunu belirtiyorum. Ancak sağlam işlerin hakkını teslim etmeyi de ihmal etmiyorum. Tıpkı Ceren Gündoğdu'nun 'Bir Ateşe Attın Beni' şarkısı gibi. Yıllar önce Kamuran Akkor'un okuduğu bu arabesk şarkı, Onur Betin'in aranjesi ile bambaşka bir dünyaya götürdü beni.







Elektronik sound'u ve Ceren'in gırtlak yapısı ile bu şarkıyı geçmişte bile bu kadar dinleyip sevdiğimi hatırlamıyorum. Boğaziçi mezunu bu genç isim, daha önce de farklı lezzetlerde eserler yayınlamış, onları da listeme ekledim. Babası da usta bir müzisyen olan Ceren, yakında dünyaca ünlü bir müzikal olan, Broadway'de en çok gösterimi yapılan 'Sidikli Kasabası' müzikalinde sesi ve oyunculuğu ile sahnede olacak. Ben de yerimi alıp onu izleyeceğim. Kısacası; iyi ses, iyi iş her zaman yerini bulur. Ceren'in yolu apaçık.







