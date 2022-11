Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen tanıtım toplantısında Türkiye'nin yeni yüzyıl vizyonunu Yücel Arzen'in bestelediği şarkı ile dinledik. Muhteşem bir armoniyle her kesimden bireyin duygu ve zevklerini içinde barındıran şarkı, adeta tüyleri diken diken etti. Müziğin ne kadar derin bir anlatım yöntemi olduğunun bir ispatıydı bu şarkı.







'Korkmuyoruz' sözleri eşliğinde büyük bir senfoni ve koro ile başlayan eser, müziğin farklı renklerini içinde barındırıyor. Sözler zaten tek kelime ile muhteşem. 'Doğ ey güneş' ve 'Yarın değil hemen şimdi' sözleri, dillere slogan olacak, şimdiden söyleyeyim. Bu eserde rap müziğe de yer verilmiş. Aslında x, y veya z diye kategorize edilen tüm kuşakların ortak, tek bir duygusu var. O da vatan aşkı. İşte bu şarkı da bu duyguyla yazılmış. Elinize, yüreğimize sağlık. Yücel Arzen ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.



YÜREĞİNE SAĞLIK ASKER!

Sesi ve yorumu ile geçtiğimiz günlerde derin duygular yaşattı bize Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt.

Bütün ülke bu hafta onu konuştu. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet töreninde söylediği 'İnci Tanem' şarkısı ile hepimizi hem şaşırttı hem büyüledi.







Üniformasının asaleti ve yüceliği bir tarafta, sesinin naifliği, duygusu diğer tarafta... Yüreğimize öyle iyi geldi ki... İşte sosyal medyanın yine pozitif kullanıldığı bir örnek... Keşke her sabaha böyle yetenekli bir gencin pırıl pırıl sesi ile uyansak. Seni sevgiyle selamlıyorum asker!



BEGÜM DOĞRU YOLDA

Begüm Obiz, ikinci teklisi 'Aşık Gibi'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. İlk teklisi 'Sen Söyle' çıktığında bahsettiğim gibi yine beni yanıltmadı. Şarkı sezona çok uygun, şimdiden dilime dolandı.







Sahnelerde de başarılı olan Begüm, aynı performansı çıkardığı şarkılarla da yakalıyor. 'Aşık Gibi'nin söz ve müziği Özlem Güneykaya imzalı. Düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış. Klibi de şarkı gibi yalın ve güzel. Begüm doğru yolda...



3 YAKANIN ŞARKISI

Bazı işlerin hak ettikleri noktaya gelmesi maalesef uzun sürüyor. İşte bir ay önce yayınlanan ve global bir iş olarak müzik dünyasında yerini alan 'One More Time', tam da böyle bir iş. Emekle ve vizyonla üretilmiş bu projenin arkasında bir Türk gencinin olması da gurur verici.

Türk prodüktör Görkem Sala, bu şarkıyı "3 yakanın şarkısı" diye adlandırıyor.







Dünyanın sayılı plak şirketleri arasında olan bir şirketin etiketi ile yayınlanan 'One More Time', Yunan Pade ve Azerbaycanlı Hafex ile birlikte yapılmış ortak bir çalışma...

Sözlerini de Estonyalı sanatçı İzara yazmış. Sanırım tüm kültürleri bir araya getiren Görkem Sala'nın adını bundan sonra sık sık duyarız. Tebrikler!