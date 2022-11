Dünya listelerine giren projelere imza atan aranjör Fırat Özbaylar, rap müzik prodüktörü Segah ve eserlerin mixlerini yapan Etki; şarkıların solist tarafından seslendirme aşamasına gelmeden önceki hazırlanma sürecini anlattı

Uzun zamandır yazmak istediğim bir konu bu. Dünya listelerinde bir numaraya çıkmış, radyolarda, konserlerde dinlediğiniz, sizi mutlu eden şarkıların, melodilerin ortaya nasıl çıktığını biliyor musunuz? Bu eserleri hazırlayanlar hangi aşamalardan geçiyor? Sizleri bugün şarkıları ile listeleri alt üst eden müzik adamları ile tanıştıracağım. Bu isimleri daha önceden tanıyor olabilirsiniz belki ama hit şarkıların hazırlanma süreçleri ilginizi çekebilir. İşte müziğin ustaları aranjör Fırat Özbaylar, rap müzik prodüktörü Segah, şarkıların mixlerini yapan Etki'nin açıklamaları...







FIRAT ÖZBAYLAR (Aranjör)

'ÖNCE HİKAYEYE SONRA SOLİSTİN DURUŞUNA BAKARIM'

■ Bir şarkıya aranje yapmaya başlarken öncelikle hikayesini anlamaya çalışıyorum. Daha sonra şarkıyı seslendirecek olan solistin normal hayatındaki duruşunu, imajını, müzikal kimliğini analiz ediyorum. Ses rengini dinledikten sonra, şarkıyı seslendirebileceği en makul tonu ve hızı belirliyorum. Bunları tespit ettikten sonra, hikayenin müzik kısmını üstleniyorum.

■ Bir elbisenin herkesin üzerinde iyi durmayacağı gibi, bir şarkının, tarzın ve sound'un da her soliste yakışmayacağı gibi bir gerçek. İyi bir aranjmanın sırrı doğru şarkıyı doğru solistle buluşturmakla başlar. Bugüne kadar yapmış olduğum düzenlemelerde hiçbir solisti kendi sound'uma çekmeye çalışmadım, onlara en uygun düzenlemeyi yaptım. Kendine bir tarz belirleyip, sürekli aynı tarzda işler yapan bir aranjör olmak yerine, müziğin her tarzını keşfetmeye çalışan ve bundan keyif alan bir aranjör olmayı tercih ettim.







SEGAH (Rap müzik prodüktörü)

'MELODİNİN SESİNİ HİSLERİME GÖRE DEĞİŞTİRİYORUM'

■ Genellikle piyanoda kendi halimde bir şeyler çalıyorken, sevdiğim bir bölümü düzenleyip projeye ekleyerek ilk adımı atmış oluyorum. Bu bazen bir arkadaşımın melodiyi kendi halinde mırıldanması bile olabiliyor. Ortaya çıkan melodinin ruhuna ve bana hissettirdiği hissiyata göre bu melodinin sesini değiştiriyorum. Tabii ki bu saatler sürebiliyor. Çünkü bana göre melodi ve o melodinin sesi birbiri ile yüzde 100 uyumlu olmalı. Aynı şekilde şarkının vuruşlarında, mesela bir kick seçmek için 100 kick dinleyebiliyorsun. Yani aslında en doğru uyumu yakalayabilmek için çokça dinleme yapmak gerektiğini düşünüyorum.

■ Prodüksiyon evresi benim için en zevkli süreçlerden birisi çünkü çok sabır gerektiriyor. Küçük bir stüdyodan çıkan bir prodüksiyonu belki de milyonlarca kişi aynı duyguları yaşayarak hissedebiliyor.







ETKİ (Mix mastering)

'EFEKT VE TEMİZLEME İŞLEMLERİ OLMAZSA OLMAZ'

■ Her şarkının kendine özel bir hikayesi vardır Kimi şarkı bizi eğlendirirken kimi şarkı ise bizi duygulandırır. İşin mutfak kısmı çok önemli tabii. Şarkıyı dinleyicilere sunmadan önce yapılan birçok işlem var; beat, kayıt, mix, mastering ve aranje.

■ Her dal kendine özgü bir mühendislik çalışması gerektirir ama olmazsa olmaz bir şey var ki, hayal gücü. Ne kadar doğru işlemleri doğru matematikte yaparsanız yapın kendinizden şarkıya bir şeyler katmadıkça farkınızı ortaya koyamazsınız.

■ İşin mix kısmında duyulan her sesin tek tek ele alınması gerekir, hepsine farklı işlemler uygulamak gerekebilir. Efektlendirme, temizleme, hacim gibi işlemleri mix sırasında yaparız. Mastering ise doğru duyum için olmazsa olmaz bir işlemdir. Her sesin doğru şekilde dinleyicilerle buluşması için yapılan son işlemdir.







KÜBRA'NIN YENİ ŞARKISI ERSAY'DAN

'Teslim' adlı son single çalışması ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Kübra, yeni şarkısı için kolları sıvadı. Kübra, hit şarkıların bestecisi Ersay Üner'in kapısını çalmış. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Kübra ve Ersay Üner, şarkı seçimini yapmışlar. İzmir, Antalya, Kıbrıs, İstanbul başta olmak üzere haftanın 5-6 günü konserler veren Kübra, Üner'den aldığı şarkının altyapısı için önümüzdeki günlerde stüdyoya gireceklerini belirtti. Üner gibi değerli bir müzik adamı ile çalıştığı için mutlu olduğunu belirten Kübra, "Yeni şarkımı müzikseverlerle paylaşmaya çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Ersay'la çalışmak benim için gurur. Müzikseverler şarkıya bayılacak" dedi.







HANDE YİNE 12'DEN VURMUŞ

Son yıllarda yıldızı en çok parlayan yeni nesil kadın popçuları listelersek, Hande Ünsal'ı ilk sıralarda görürüz. Üreten, kendi ayakları üzerinde duran ve gündeme sadece sanatıyla gelerek, güçlü ve başarılı kadın imajını hiç yitirmeyen Hande, yine çok sevilecek bir şarkı ile çıktı. Sözü ve müziği Ersay Üner'e ait şarkının adı 'Sen Yokken'. Hande, yine kendine çok yakışan bir şarkıyı seslendirmiş ve hedefi on ikiden vurmuş. Klibi kısa sürede yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenmiş. Diğer dijital platformlardaki dinlenme sayıları da bu başarıyı doğruluyor.







'FİL İNADI'NDA BULUŞTULAR

Allame ve Aspova, sözlerini beraber yazdıkları yeni teklileri 'Fil İnadı' adlı şarkıyı müzikseverlerle buluşturdu. Şarkı, aynı zamanda 2000'lerin perküsyonlu hiphop sound'una da göz kırpıyor. Aspova imzalı altyapıda, yer yer ünlü hiphop prodüktörü Timbaland'in etkileri de görülüyor. Allame ve Aspova'nın kayıt stüdyosundaki anlarının yansıtıldığı klip de hayli eğlenceli olmuş.







ANI YAKALA, GELECEK GEÇMİŞTEN PARLAK

Mela Bedel, uzun süren bekleyişini yeni şarkısıyla sonlandırıyor. 'Bi Daha Yok' adlı şarkı, enerjik sound'u ve Mela Bedel'in kendine has yorumunun yanı sıra sözleriyle de dikkat çekiyor. 'Bi Daha Yok', insanların geçmişte yaşadığı tüm olumsuz duygu ve durumların bir süre sonra önemini yitirdiğini ve bunlardan ders çıkararak yola devam edilmesinin önemini hatırlatıyor. "Geçmişe dönmenin artık bir önemi yok. Gelecek geçmişten daha parlak; anı yakalamak ve hayatı anlamlı yaşamak önemli" diyen Mela Bedel, Rus bilim insanı Grigori Grabovoi'nin sayı sekanslarına da gönderme yapıyor. Bedel, şarkısında 5-2-0 acil para sayı sekansını kullanıyor. Çalışmanın fotoğraflarında ise Jiyan Kızılboğa imzası dikkat çekiyor.







BELKİ LİSTELERİN ZİRVESİNDE

Müzikseverler son günlerde en çok Dedublüman grubunun 'Belki' şarkısını merak edip dinlemiş. 'Gamzedeyim Deva Bulmam' adlı cover çalışması ile dikkatleri üzerine çeken grup, 'Belki'yle kelimenin tam anlamıyla gol atmış. Hem dijital dünya hem de radyolarda listelerin zirvesinde bu şarkıyı görmek mümkün. Konser takvimlerine baktığımızda neredeyse hiç boş günleri yok grubun. Yolunuz açık olsun gençler.







MÜZİK ENDÜSTRİSİNİ MİZAHİ DİLLE ANLATAN ŞARKI

Son dönemde hız kesmeden çalışmalarına devam eden Kezzo, bu kez bir feat ile karşımıza çıkıyor. Eypio'nun eşlik ettiği 'Can't Touch This', eleştirel sözleriyle dinleyiciyi düşünmeye sevk ediyor. Beatlerinde Kezzo'nun imzası olan 'Can't Touch This' hareketli altyapısı ile eğlenceli ve dinamik bir hava yaratıyor. Tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkıda güncel sound, etnik melodilerle harmanlanmış, klarnet soloları Balkan coğrafyasının coşkulu ezgisini ortaya çıkarmış. Kezzo, single çalışmasını "Ülkenin müzik endüstrisini mizahi bir şekilde anlatan eğlenceli bir şarkı" olarak tanımlıyor.







