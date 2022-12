Müzikseverlere müjde… Dijital müzik platformu Muud, diğer yıllarda olduğu gibi 2023’te de, yepyeni müzik içerikleri ile her yerde müzik keyfi yaşamak isteyenlerin yanında olacak. Muud’la yeni yılda da istediğiniz şarkıyı istediğiniz kadar dinleme özgürlüğüyle, uzayıp giden listelerinizle kesintisiz müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Sen de Muud’unu sabitle, kendini müziğe bırak mottosu ile şarkılarını seçip 2023 listelerini şimdiden oluşturabilirsin.

TAM NOT ALDILAR

Bu yaz yaptığı hızlı çıkışlarla benim ve tüm müzikseverlerin beğenisini kazanan Aishe, dijital platformların da vazgeçilmez ismi olmayı başardı.







Şarkılarının dinlenmesi 500 milyonu aşan ismin Türk prodüktör ve DJ Serhat Durmuş ile birlikte yaptıkları 'Kaybeden' isimli teklisi benden tam not aldı. Bu muhteşem çalışmanın yapımcısı ise dikkatlerden kaçmıyor. Son zamanlarda oldukça başarılı işlere imza atan Nevzemin Production ve One World şemsiyesi altında faaliyet gösteren Mamba Crew, bu projede yapımcı imzası ile yer alıyor.







JLO SÜRPRİZİ

sesi, şarkıları, fiziği hatta oyunculuğu ve anneliği ile bile kendine dünyayı hayran bırakan JLO, 7 yıl aradan sonra albüm yaptı. Nihayet yakında JLO severler yeni şarkılara kavuşacak. Tam tarihi belli olmasa da ocak ayı gibi tahmin ediyorum… Bu albümün muhtemelen 2023'ün enleri arasına gireceğini düşünüyorum. Yıllar sonra gelen bu projeyi ben de sabırsızlıkla bekliyorum.







TERTEMİZ SES

Uzun zamandır nerede diye merak ettiğim, bir döneme adeta damga vurmuş bir müzisyen olan Cüneyt Tek'in adını 'Aşkım' adlı bir şarkı ile duymak sevindirici.

Fakat bu defa sadece bestecisi olarak… Şarkıyı müziğe profesyonel olarak ilk adımını atan Halil Dağhan okuyor. Tertemiz ve umut veren bir ses daha sektöre giriş yaptı.

'Aşkım' şarkısı sesine çok yakışmış. Alt yapılar güçlü. Zaten usta isim Febyo Taşel imzasını görünce müziğin kulağıma gelen yansımasının bu denli iyi olmasının sebebini anladım.

Kısacası Halil Dağhan ilk profesyonel işini gerçekten iyi bir ekiple yapmış. Tebrikler. Yolu açık olsun.







SEVENLERİNE MÜJDE

Ben Aslı Güngör'ü 'Kalp Kalbe Karşı Derler' şarkısı ile tanıdım. Bir anda sektörün de ilgi odağı olmuştu. Genç, güzel, yetenekli ve eğitimli bir ses. Hanımefendi kişiliği ile de tanıdığım Aslı Güngör'ün son çalışması 'Meleklerin Yolu' ağustosta yayınlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 'Unutursun' şarkısına yaptığı yeni remiksi dinletti bana. Sözü Mustafa Genç'e, müziği ise kendisine ait olan şarkı, bildiğim kadarı ile aralıkta yayınlanacak.

Remiks işleri biraz tehlikelidir. Her şarkı her matematiğe uymaz. Ama 'Unutursun' ile Güngör benden tam not aldı. Listeme şarkı çıkar çıkmaz ekleyeceğim…

Bu arada remiksi düzenleyen Aytekin Kurt'u da unutmamak lazım. Tebrikler.

Yolu açık dinleyeni bol olsun.







ALTERNATİF MÜZİĞİN EN GENÇ İSMİ

Son dönemlerde sıkça Türkçe alternatif müzikte yeni ve genç isimler önüme geliyor. Birçoğu da gerçekten yetenekli ve gelecek vadediyor. Adı üstünde popa ve diğer türlere alternatif özgün bir tarz olması sebebi ile de bazı şarkılar ve sesler ilgimi çekiyor ve hemen dinleme listeme alıyorum doğrusu. İşte bu yeni isimlerden biri de Ahmet Tarık Efe oldu. Duyduğum kadarı ile Efe'nin ilk albümüymüş 'Islık'.

Geçtiğimiz hafta CES yapım aracılığı ile piyasaya çıkmış. Çalışmayı baştan sona dinledim. 'Gözlerin' şarkısı bu albümde benim de favorim oldu. Doğru şarkı ile çıkış yapmışlar. Söz-müzik de bu genç adamın kendisine ait olunca sektöre kendine güvenen bir müzisyen daha girdi diyebiliyoruz.







PIRIL PIRIL YORUM

Bu hafta alternatif müziğin yeni isimlerinden söz etmişken İzel Susam'ı da yazmadan geçemedim. Susam'ın 'İkiz Alev' adlı albümü müzikseverlerle buluştu. Müziği kadar albümün teması da farklı İzel'in. Mistik bir iş olmuş da diyebiliriz, bu tarzın sevenleri için tavsiye ederim. Listenize de ekleyin derim. Albümdeki 'Kayıp' şarkısı ön plana çıkarılmış. Tertemiz sesi ile okuduğu bu şarkıda İzel'e Deniz Gürzumar eşlik etmiş.



BU HAFTAKİ MUUD'UM

ANTİDEPRESAN

Mert Demir feat. Mabel Matiz

EMANET

Cem Adrian

PARTİLEDİM

Reckol

MAVİŞİM

İdo Tatlıses

ŞİNANAY

Çağla