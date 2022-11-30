Müzik aşkı ve yetenek; sınır, engel ya da çaresizlik dinler mi? İşte en büyük örneği geçtiğimiz günlerde sosyal medyada rastladığım bu küçük bir delikanlı. Size buradan videoyu defalarca izletmek isterdim ama ancak fotoğrafını koyup kendisinden bahsedebilirim. Sanırım yoğurt kabı ile davul şov yapan çocuk diye aratılsa herkes izler. Evet evet, şaşırmayın.







Bu küçük müzisyenin aleti sadece iki sopa ve boş yoğurt kabı. Ama şahaneler yaratıyor; kulak muhteşem, ritim muhteşem. Yetenek desen Rabbim vermiş zaten. Sokakta onu izleyenlerin şaşırıp büyülendiği kadar var.

Peki kimsin sen küçük adam, neredesin ne yapıyorsun? Ah keşke bir büyük usta çıkıp seni keşfetse de müzik adına yeşersen. Adını sanını bilmediğim için sana maalesef yoğurt kabıyla şahaneler yaratan küçük dev adam diyeceğim. Yüreğine ve o minik ellerine sağlık. Bana izlerken imkansız diye bir şey olmadığını tekrar anımsattığın için...









Z KUŞAĞI 'MAVİŞİM' DİNLİYOR

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses 'Mavişim' yorumu ile babasından bayrağı devraldı, bambaşka yorumla, bambaşka alt yapıyla şarkıyı Z Kuşağı'na sevdirdi... Şarkının İdo versiyonunu dinleyince bana hak vereceksiniz. İdo zaten müziği ve tavrı ile ortaya farklı bir yorum çıkarıyor. 'Mavişim' şimdi tüm mekanlarda, arabalarda bangır bangır çalıyor.







Düzenlemesini yapan Osman Çetin zaten benim de takdir edip beğendiğim bir müzisyen. Klibi de hem Avrupai, hem de geleneksel İbrahim Tatlıses lezzetini veriyor Z Kuşağı'na. İdo, klipte dostlarına da yer vermiş, Fatih Tozlu da o isimlerden biri. Valla bravo. Güzel işler alkışlanmalı.





