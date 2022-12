Müziği ve farklı tarzı ile çok uzun zamandır kıskacımda Mela Bedel! Yazılarımı takip edenler bilir; ilk gün yıldızının giderek parlayacağını yazmıştım. Bence her işi bir öncekinden de başarılı. Ve son şarkısı 'Pembe Güller' ile alternatif tarzdaki yerini iyice sağlamlaştırdı. Bu arada şarkının ismine aldanmayın, güller pembe ama yürek sızlatan bir yanı var. Şarkıyı dinledikçe dinlemek istiyor insan...







Mela, aslında tam anlamı ile alternatif müziğe de alternatif bir isim artık. Gırtlağının duygulu yapısı, seçtiği tarzın kendisine tam anlamı ile uyduğunun göstergesi. Bu konu çok önemli aslında. Müzik ile ilgilenenler bilirler. Bir şarkıcının ses rengi ve gırtlak yapısı onun tarzını da belirliyor aslında. Bu ikiliyi yakalayamayanlar, kendi yapısına yakışmayan şarkılarla tarihe karışıyorlar. Özellikle pop camiasında bu şekilde birçok isim sayabilirim.

Mela'nın yeni EP çalışması da geliyormuş. Parçanın sözü ve bestesi şarkıcının kendisine, düzenlemesi Berkin Laleli'ye ait. Yılların ve de yolların farklı hikayelerini toplamış Mela...

Bu arada klibe de değinmeden geçemeyeceğim. Çağla Çağlar yönetmenliğinde görsel gücü olan ama olabildiğince sade bir klip çekmiş, movement visiual video da diyebiliriz.

Kısacası Mela, adım adım zirveye ilerliyor. Bir süre sonra da adını artık kazıyarak sektöre yazdıracak; benden söylemesi...



AYAZ'DAN AGRESİF BİR YORUM

Rap müzikteki başarısı günden güne artan bir isim Ayaz. Henüz yayınlanmadan önce dinlediğim şarkısı 'Geberiyorum' ile bende sağlam bir yer edindiğini söyleyebilirim. Daha önceki çalışmalarından farklı olarak agresif bir tarz var bu şarkısında. Çok da hoşuma gitti. Oğulcan Nihat Feat çalışmasının beat alt yapısı 45'e aitmiş. Kısacası ben şarkıyı çok beğendim. Zaten Ayaz'ı yakından takip ediyorum. Her geçen gün ve her yeni işte bir-iki basamak daha yukarıya çıkıyor.







Bazı şarkıların kliplerine değinmeden geçiyorum yazılarımda. Ama Ayaz'ın 'Geberiyorum' klibini asla atlayamam. Zira gerçek bir emeğin ürünü olmuş, çok özel bir prodüksiyon.

Bu arada Ayaz, son konuşmamızda bir sonraki projesinden de bahsetti, onun da müjdesini buradan vereyim. Çok kısa zaman içinde Heijan&Ayaz feat geliyor, haberiniz olsun!



JEFE'Yİ LİSTEME EKLEDİM

Daha önce bu satırlarda bahsettiğim Chorba EP'ye katkıda bulunan isimlerden biri olan Jefe'den bahsetmiştim. Şarkı bende halen tazeliğini koruyor. Şu anda NFT çalışması ile yayında.







Sözlerde alter egosunu konuşturmuş Jefe. Şarkının ana türü için hip hop diyebilirim, alt yapıda ise grime/ afro swing kullanılmış. Jefe başarılı adımlarla yolunda ilerliyor. Bu şarkı da kalıcı bir kilometre taşı olacak gibi. Listeme eklendi.