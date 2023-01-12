Müzik ile ticaret sözünü aynı cümlede kullanmaktan çok hoşnut değilim. Elbette emeğin karşılığını almak önemli ama sırf para kazanmak için yapılan bazı manevralar çok çirkin oluyor. Bu cümleyi neden kurduğumu şöyle izah edeyim size... Geçtiğimiz günlerde sevgili Dilan Çıtak, böyle bir davranışa maruz kalmış. Okumak istediği şarkının anlaşmasını yapmış ama daha sonra bu şarkının kendisinden 20 bin TL fazla veren Hadise'ye satıldığını öğrenince şoke olmuş ve haklı olarak da tepki göstermiş.







HİT BESTEYİ BEKLETMEYİN

Ama bir de madalyonun diğer yüzünden olaya bakalım... Besteciler, şarkılarını birkaç sanatçıya gönderirler, bazıları besteciye geri döner, parçayı istediğini ya da istemediğini söyler. Sanatçı geri dönüş yapmadıysa başka bir sanatçı ile anlaşma sağlanabilir ama sanatçı ile anlaşma sağlanıp kaporası alındıysa, şarkı artık o sanatçıya aittir ve parçanın daha fazla para veren başka bir isme satılması büyük bir ayıp. Bakalım süreç nasıl gelişecek? Ama sanatçılara tavsiyede bulunmak istiyorum; eğer size bir hit beste geldiğini düşünüyorsanız, saat kaç olursa olsun o besteyi direkt satın alın, kaçırmayın.







TRENDLERDEN UZAK ALTERNATİF BİR ŞARKI

Yakın takipte olduğum ve alternatif müzikte emin adımlarla ilerleyen Elçin Orçun, ikinci solo albümünün hazırlığı içinde... Bu hazırlıktan ikinci şarkısı 'Lades'i müzikseverler ile paylaştı Elçin. 'Lades'in bestesi sanatçının kendisine, sözleri de Çetin Tazeler'e ait. Sofistike bir tarz sunan şarkıcı, günlük trendlerden uzak bir konsept yaratmaya gayret etmiş. Bu yanı ile alternatif müzikte alternatif yaratan Elçin Orçun'u bir dinlemenizi öneririm, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız.







NE DİNLEDİM?

1- KÖFN.............ROCKSTAR

2- SAKILER........YALANI BIRAK

3- MADRIGAL.....DIP

4- TEKIR.............AĞLAYA AĞLAYA

5- VELET............SAZIMI DUVARA ASTIM