Konu müzik olunca böylesi bir zamanda insanın eli kelimelere gitmiyor... Yutkunmakta zorlandığımız şu son 10 günde bazı şeyler var ki müzik ve sektör adına, bir nebze de olsun içimizi ısıtıyor. Gün, hatta saat geçmiyor ki; camiadan birilerini yardım elini sonuna kadar uzatırken görüyoruz. Bölgeye giden sanatçılar, yardım TIR'larına eşya taşıyanlar, sosyal medyasını sonuna kadar bu hizmete açanlar, takipçilerini bölge için seferber edenler, AFAD ve ekiplarine destek verenler...







Kısacası devrilen bir taşı dahi kaldırmak önemli şu günlerde... Müzik camiası bir bütün olarak asrın felaketinde iyi bir sınav veriyor. Rap, pop, arabesk, fantezi, rock fark etmez herkes kendi üstüne düşeni yaptı, yapıyor. Yapılanı görmemek ve takdir etmemek olmaz. Nasıl ki eleştirimizi son cümlesine kadar eksiksiz yapıyorsak şimdi de onları tebrik etme zamanı.

Ne var ki; bir de bunun bir sonraki adımı var... Günler, aylar geçince ve belki de her acı gibi bu acı da unutulunca bu yardımlar gitmeye devam edecek mi? Yoksa hayatın olağan akışı içinde herkes kendi işine gücüne bakıp bu yaşananları unutulacak mı? Bu konuda naçizane bir önerim var. Bazen bir hayata dokunmak o kadar da zor değildir, hatta bazı yollarla bu dokunuşunuzu ölümsüzleştirebiliriz.







Çok zor değil gönülden geçen bir şarkıyı (henüz çıkmamış) ortak bir platforma bağış yapıp gelirini ömür boyu sadece depremzedelere gidecek şekilde bağışlamak... Evet yanlış duymadınız. Tıpkı Cem Adrian'ın yaptığı Umuttan Çocuklar projesi gibi... Bu gelirler ortak havuzda toplanıp sadece bugün için değil, yarın ve de yıllar boyu ülkemizdeki tüm afetzedeler için birikse... Her afette kara kara düşünüyoruz daha ne yapabiliriz diye. Alın size fırsat, içinizden birileri çıksın bu çağrıya kulak versin. Alın size bir yardım seferberliği, hem müzik adına hem de geleceğe dair. Bu organizasyonun ne kadar büyüyebileceğini ve ne kadar ses getirip kartopu etkisi yapacağını şimdiden görebiliyorum. Hadi hep birlikte el atın! Ben buradan tüm şarkıcılarımıza sesleniyorum: Bir şarkı verin, o şarkı bir yaşama dönüşsün!