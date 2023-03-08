Yaşanan asrın felaketinden sonra müzik camiası şaşırtmaya ve de yaptıkları ile bizleri sevindirmeye devam ediyor. Şimdi de akla gelmeyecek kadar güzel işlerden birinin bilgisini daha vermek istedim. Türkiye'de iş yapan dünyaca ünlü müzisyenlerin prodüktörleri depremzedeler için sürekli gelir sağlayacak ve aynı zamanda da genç müzisyenleri destekleyecek muhteşem bir projeye imza attılar.







SES KİTLERİ

Aralarında Segah, Kleo, Akdo, Osman Cello, Astral, Goko, Pango, Artz & Bugy gibi birçok ismin de olduğu kalabalık bir prodüktör ve aranjör grubu daha önce milyonlarca kez dinlenip hit olmuş şarkıların beatlerine ait 'sample unity kit'leri ortak bir sisteme yüklediler. Dileyen müzik insanları, genç yetenekler, sistemden istedikleri ses sample'ını seçerek kendi yetenekleri ile birleştirerek yepyeni bir şarkı, hatta belki de yepyeni bir hit oluşturabilirler. Şimdi buradaki zeka ve organizasyon ruhu beni etkiledi. Diyeceksiniz ki bu organizasyonun depremzedeler ile ne ilgisi olabilir? Yanıtı şu, sistemin tüm geliri onlara aktarılacak, üstelik süresiz, zamansız. Geçtiğimiz hafta camiaya yaptığım çağrı ile tam da bunu kastetmiştim işte. Elinize, yüreğinize, aklınıza sağlık. Oldu bu iş arkadaşlar. Bence müzik sektörü böyle güzel insanlarla doluyken ülkemiz ve insanımız bu kadar duyarlıyken bize hiçbir şey olmaz. Var olun!







VAMPİR GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Bu hafta güzel bir hafta. Bu cuma müzik şirketleri birçok şarkıyı çıkarmak için heyecanla bekliyor. Son zamanlarda dünya listelerine giren, hep zirvede olan Uzi'nin yeni şarkısı 'Vampir' bir süredir bekliyordu, bu cuma görücüye çıkıyor. Video klibini izleme fırsatını bulmuştum ben daha önce. Efektler, şarkı çok iyi olmuş. Uzi, Akdo ve Etki gibi isimler ile çalışmış, ben beğendim umarım siz de beğenirsiniz.







NE DİNLEDİM?

1- Zeynep Bastık- Ara

2- Critical feat Heijan -GHETTOMAN

3- Semicenk & Reynmen - Yana Yana

4- LVBEL C5 - DACIA

5- Irmak Arıcı - Nasıl Olacak