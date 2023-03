17 Mart sektör adına önemli bir tarih. Birçok iddialı isim aynı gün, yeni şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Bunlardan ilki Edis. Yeni dönem Türk popunun iddialı temsilcisi Edis, 'Bana mı?' isimli şarkısını beğeniye sunacak.







Kariyerlerinin başından beri birbirleriyle karşılaştırılan iki isim Edis ve Aleyna. Aleyna bu rekabeti uzunca bir süre lider olarak götürse de, birkaç yıldır bu iş sanki tersine dönmüş gibi... Aleyna da 17 Mart'ta yeni şarkısı 'Başıma Belasın'la piyasaya çıkıyor.







Bu iki pop orijinli ismin karşısında ise rap müzik dünyasından Lvbel C5 var. Son yıllarda sessiz sedasız hit üstüne hit yapan iki başarılı prodüktör Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın gücünü yanına alan rap'çi daha yayınlanmadan viral olan şarkıları 'Gaz Pedal'la arenaya çıkıyor. Sözün özü yıldız savaşları başlıyor.



Burak King'den 'İstanbul' şarkısı

Artık şarkılarıyla ustalar arasına giren Burak King, genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile 'İstanbul' şarkısına düet yaptı. Burak King bu hafta piyasaya çıkacak olan parçayı dinletti bana, klip çekimlerine de davet etti.







Açıkçası bu tarz düetleri dinlemeden önce hep önyargım oluyorum. Ama Aleyna beni şaşırttı. Burak zaten son yıllarda yaptığı her parça ile değerine değer katmaya çalışıyor. Çok çalıştığını, işini ciddiye aldığını görüyorum. 'İstanbul', her şeyin uyum içinde olduğu, şehrin ruhuna uygun bir parça olmuş. İkili, ilginç bir de klip çekti. 25 kat yükseklikteki helikopter pistinden görüntüler ile İstanbul'u anlatıyorlar. Klip gerçekten tam bir görsel şölen. Tebrikler...



Motive ile 'Randevu'

Rap dünyasının yetenekli çocuğu Motive, yine müzik listemin tepesine yerleşen bir parça ile çıktı. 'Randevu' tam bir Motive şarkısı olmuş. Yaptığı müziği her geçen gün kendi sınırlarını aşacak şekilde misyonundan uzaklaşmadan, taklit yapmaya çalışmadan sunan Motive, artık kendini rap müzikte tamamen kalıcı hale getirdi. Müzik prodüktörü Pango ile son çalışmalarında büyük uyum yakalayan şarkıcı, level yükseltmeye devam ediyor.







Rap-hip hop Motive'ye ve tarzına gerçekten çok yakışıyor. Sözleri de dillerden düşecek gibi değil. Motive gençleri biraz da buradan yakalıyor zaten. Bu arada klibe harcadığı emekten de bahsetmek lazım. Sıradan dokunuşların aksine özenle kullanılmış sekanslar ve renkler, şarkı ile tam bir uyum içinde. Klibini yöneten Denizhan Korkmaz'ın da eline sağlık.