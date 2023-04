Son yıllarda üst üste aldığı başarılar, her şarkısının üst üste hit olması ve ilk sıralarda yer alan rekorlar... Bunların hepsi şarkıcı Simge'ye ait. Şimdi de ilk dinlediğimde 'Bingo' dediğim bir şarkı daha geldi kendisinden...

'Harcandıkça' adlı parçanın sözü ve müziği Onur Özdemir'e, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa'ya ait. Daha önce sosyal medyada şarkının ara melodisi ile bir tanıtım yayınlamışlardı, ara melodiden anlamıştım muhteşem bir şey geleceğini. Hatta ekibinden şarkıyı ön dinleme için istedim ama yollamadılar. Neyse çok önemli değil, belki büyüsünü bozmak istememişlerdir.







Şarkı başlangıç bölümü hariç çok çok iyi. İlk 30 saniye benim içime sinmedi. Ama öyle güzel vites atıyor ki geriye dönüp bakmıyorsun bile. Bir de yazımda belirttiğim gibi ara melodiler de başarılı. Belli ki düzenleyen Ozan Bayraşa adını, imzasını o bölümde atmış. Klip ve görsellere gelince... Simge'nin dişil enerjisini ekrana yansıtması açıkçası çok sakil durmuyor. Görseller özenle seçilmiş. Zaten Seçkin Süngüç'ten de böyle kalite kokan bir iş çıkardı ancak. Başarısına her geçen gün başarı katan genç arkadaşım Seçkin'i de tebrik ediyorum. Kısacası Simge dinlenesi bir iş çıkarmış.



ÇAKAL ARTIK DAHA GLOBAL!

Daha global işlere imza atmak isteyen Çakal soluğu Amerika'da aldı. Dil eğitimi ile birlikte başka bir frekansa geçeceğini söylemek mümkün. Bakalım genç yetenek yaşının da avantajı ile bize neler sunacak ileride...









Şimdiye gelecek olursak birkaç gün önce 'Yakalarsan' şarkısı Çakal severler ile buluştu. Sözleri yine dillerden düşmeyecek bu şarkının. Müziğinde ise Casap, Yvng Demo ve Nvthefinest imzası var. Düzenlemesini de kendisi yapmış. Ne diyelim hayırlı olsun...



CANBAY&WOLKER'DAN SİNEMA TADINDA KLİP

İki genç arkadaşım Canbay ve Wolker yine yaptı yapacağını. 'Karanlık Dünyam' şarkısı hem klibi ile, hem de müziği ve sözleri ile beni etkiledi. İçinde kulağımızın aşina olduğu oryantal ezgiler taşıyor şarkı. İşte işin sırrı da bu zaten. O yüzdendir Canbay&Wolker'ın tüm parçaları 100 milyonları devirir. Bağcılar'daki stüdyolarında şarkının demosunu dinleme fırsatım olmuştu. Çok fazla şarkı yapmayı tercih etmiyorlar, doğru şarkıyı bekliyorlar, bence en doğrusunu yapıyorlar.







Bu şarkı da sadece iki günde 1.5 milyon kişiye ulaşınca anladım ki dinleyici bu tadı seviyor. Klip de sinema tadında. Konusu, akışı, sekansları merakla izletiyor. Beni hiç şaşırtmayan yönetmen Said Ateş için de artık yazacak şey bulamıyorum. Üstüne koya koya gidiyor.