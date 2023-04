Bu hafta bir trio çalışması listemin en tepesine yerleşti: 'Küstük mü?' Rap müzikte birçok kere şarkılarından ve başarılarından bahsettiğim 3 ayrı ismin ortak çalışması, sektöre bir anda farklı bir hava getirdi. Birbirinden iyi ve rekorlar kıran şarkılara imza atan prodüktör Segah, kendisi gibi genç ve başarılı Kleo ile muhteşem bir güç birliği yapmış. Voltranı tamamlayan 3'üncü isim de tabii ki Mavi...







Buyurun size bir kez daha rekor kıracaklarına inandığım bir birliktelik. 'Küstük mü?' adlı parça, listeme en tepeden giriş yaptı. Dinleyince eminim siz de aynı fikri paylaşacaksınız benimle. Nasıl bir müzikal zekanın birleşmesinden oluştuğunu ilk saniyelerde hissedeceğiniz, bence bayram sonrası her yere aurasını saçacak bir şarkı olmuş. Rap müziğin mutfağından yetişerek kendi rüşdünü ispatlamış bu iki başarılı prodüktör; Türkiye'nin en genç trap müzisyenlerinden biri olan Mavi ile doğru bir birliktelik yapmış. Şarkının sözleri de Mavi'ye ait. Müzikte de trio yapmışlar. Bu trio rap müzik camiasında yeni bir akım başlatacak gibi görünüyor. Benden söylemesi.



VİZYON ÖNEMLİ!

Emre Altuğ, geçtiğimiz hafta yeni şarkısı 'Sevenler Ayrılmaz'ı sevenleriyle buluşturdu. Altuğ, gerek yorumcu, gerek oyuncu kimliğiyle pop kültürünün en önemli temsilcilerinden biri. Yeni şarkısında son dönemde başarılı işlere imza atan Çağrı Telkıvıran'la çalışmış...







Emre Altuğ'un yıllardır bildiğimiz ve sevdiğimiz kendine has tarzı ve Telkıvıran'ın yenilikçi müziği çok iyi meç olmuş. Şarkının klibini Kemal Başbuğ çekmiş. Emre Altuğ her daim vizyoner bir sanatçı olmayı başarıyor. 'Sevenler Ayrılmaz'da bu vizyonun ve emeğin karşılığı olmuş. Yolu açık olsun.



MERVE'NİN YELPAZESİ GENİŞ!

Merve Özbey'in yeni şarkısı 'Sahi'yi çıkar çıkmaz dinledim. Sonra kendime "Kariyerini dijital altyapıları yoğun şarkılarla inşa eden Özbey, 'Yaramızda Kalsın', 'Kendine Dünya' ve son teklisi 'Sahi' gibi şarkılarla yeni bir tarz mı oturtmak istiyor?" diye sordum.







Aklıma, geçen yaz Emrah Karaduman'la yaptığı 'Kaptan' geldi ve Özbey'in herhangi bir tarz değişikliğine gitmeyip aksine yelpazesinin genişliğinin verdiği avantajı kullandığını fark ettim. Pop müziğin her tarzını yapıyor, yakıştırıyor, dinletiyor. Bu yelpazenin genişliği de Merve'nin hem alaylı, hem okullu olmasından kaynaklanıyor. Bir şarkısı tuttu diye hep aynı formülle yürüyenlerden olmayı reddediyor. Ben çok sevdim 'Sahi'yi, size de tavsiye ederim...