Müziğin sesi bu defa dayanışma için yükseldi. 6 Şubat'ta yaşanan depremden etkilenen çocuklar için bu defa rapçiler el ele verdi.

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen konserde Lil Zey, Çakal, Nihan Çelik gibi ülkenin sevilen rapçilerinin yanı sıra Almanya'nın rap starı Luciano da sahnedeydi. Gayet insancıl bir duygu ile depremzedeler için sahne almayı kabul ederek ülkemize gelen Luciano'yu sahnede ben de izledim. Ünlü rapçi, sahnede gerçekten devleşti adeta.







2022 yılı Luciano'nun kendini ispatladığı yıl oldu. GfK pazar araştırmasına göre ünlü rapçi; Almanya'da en başarılı rap sanatçısı seçilmişti. Çok geniş bir kitlesi bulunan Luciano; Almanca rap'i üst düzeye çıkardı.







Bu arada geceden birkaç notum var. Çakal ve Lil Zey yine sahnede izleyenleri büyüledi ama bir isim var ki özellikle ondan söz etmeden geçemem: Genç şarkıcı Nihan Çelik. İlk şarkısından bu yana kendisini çok iyi geliştirmiş. Sahne performansı, kıyafetleri, dansları kısacası her şeyi ile sahnede izleyenlere "Geleceğin starıyım" dedirtti.

Gecenin sonunda toplanan tüm gelir ise depremzede çocukların eğitim ve diğer ihtiyaçları için bağışlandı. Bu gecede emeği geçen herkese ve özellikle organizasyonu sağlayan House of Entertainment ve Foti Stefos'e buradan teşekkür ederim.



Batı ile Anadolu ezgileri bir arada

Takipte olduğum isimlerden Onur Sevigen'in yeni EP'si 'Az Bile'yi yayına çıkar çıkmaz dinledim. Londra'da müziğe başlayan Onur, Batı sound'u ile Anadolu ezgilerini çok iyi birleştirmiş. Daha açık yazmak gerekirse 'Az Bile' şarkısında, batılı vokal tarzını, Türk halk ve roman müziğinden gelen geleneksel enstrümanlar, ritimler ve nağmelerle harmanlamış.







Listeme ekledim, sanırım sıkça dinleyeceğim bu özel sound'u. EP'den de kısaca bahsetmek isterim... EP'de yer alan şarkılardan 'Enerji', autotune'lu sazlarla, Anadolu nağmelerinin eşlik ettiği bir türde iken, 'Az Bile', Roman havasının kendine has tınılarını barındırıyor. Yolu açık olsun Onur Sevigen'in...



Pop severlere tavsiye

POP müzikte hem kendi sınırlarını hem de bu tarzın sınırlarını genişletme hedefiyle yola çıkan genç popçu Doğukan Medetoğlu'nun 'Gel de Yat Uyu Şimdi' şarkısını bu hafta playlistime ekledim. Sizlere de tavsiye ederim. Pop yazarken ince eleyip sık dokuduğumu okuyucularım bilir.







Doğukan, sözü ve müziği kendisine ait şarkıları ile bilinen bir yetenek. Bu şarkıyı da kendisi yazmış. Düzenleme için de Ali Cem Çehreli ile çalışmış. Gayet güzel, başarılı bir iş olmuş. Böyle işler yapmaya devam ederse yolu açık diyebilirim. Pop müzikseverlere önereceğim alternatif isimler arasına girdi Doğukan. Hayırlı olsun.