Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Nalan, uzun süredir süregelen sessizliğini büyük bir sürprizle bozdu. 90'lı yıllarda dillere pelesenk olan ve Nalan'ı zirveye taşıyan 'Acemi Balık' şarkısı, 2025 yılında adeta yeniden doğdu. Aradan geçen yıllara rağmen, şarkı listelerin başına yerleşti ve yeni kuşağın ilgi odağı haline geldi.

1995 yılında yayımlandığında büyük bir çıkış yakalayan 'Acemi Balık', romantik sözleri ve duygusal melodisiyle dönemin en çok dinlenen parçalarından biri olmuştu. Şarkının hem sözleri hem de yorumundaki naiflik, dinleyicilerin kalbine dokunmuş ve Nalan'a "90'ların duygusal sesi" unvanını kazandırmıştı.

2025 yılında ise dijital müzik platformlarındaki ani yükselişiyle şarkı yeniden gündeme oturdu. Sosyal medya mecralarında genç kullanıcıların 'Acemi Balık' ile hazırladığı içerikler viral hale gelince, eski bir hit modern bir fenomene dönüştü.

YENİ NESİL KEŞFEDİYOR

Bu yükselişte, şarkının nostalji rüzgarı estirmesi kadar evrensel duygulara hitap etmesinin de etkisi büyük. Aşkı, saf duyguları ve kalp kırıklığını yalın ama etkileyici bir şekilde anlatan şarkı, geçmişi bilenler için bir zaman yolculuğu, gençler içinse keşfedilmesi gereken yeni bir hazine oldu. Nalan'ın sessizliğini koruduğu bu yıllar boyunca, şarkılarının dijital platformlardaki etkisi hiç kaybolmadı. "Acemi Balık"ın bu yeni yükselişi, sanatçının sessizliğinin altında hâlâ güçlü bir müzikal miras yattığını kanıtlıyor.



'AŞK GELDİ BAŞIMA' VİRAL OLDU

Müzik dünyasında yeni bir fırtına estiren Erdal Toprak, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Aşk Geldi Başıma' şarkısıyla büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Daha yayınlanmadan sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlenen ve viral akımlara dönüşen bu parça, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Son dönemin en çok konuşulan şarkılarından biri olmaya aday 'Aşk Geldi Başıma', dinleyicileri kendine çeken enerjik melodisi ve etkileyici sözleriyle dikkat çekiyor. Aranjede yine Erdal Toprak ve Zafer Arslan imzası olup mix - mastering işlemlerinde ünlü DJ ve prodüktör İlkan Günüç bulunuyor. Şarkının vokal editlerini aranjör dünyasının yakından tanıdığı bolca hit çalışmalara imza atmış Burak Buluç ve solo klavye bölümlerinde roman müziğinden tanıdığımız Çaybaşılı Derviş üstleniyor. Klibini Ahmet Mücahid yönetirken, başrollerini ise eşi Dilara Toprak ile oyuncu Mehmet Elmas paylaşıyor. Eğlenceli yapısıyla dijital platformlarda şimdiden büyük yankı uyandıran şarkı, müzik listelerinde zirveye oynamaya hazırlanıyor.



AHMET ÇAVUŞ'TAN YENİ TEKLİ

Ahmet Çavuş, merakla beklenen yeni şarkısı 'Bile Bile'yi müzikseverlerle buluşturdu. Rap sound'uyla dikkat çeken parça, güçlü altyapısı ve akılda kalıcı sözleriyle öne çıkıyor.

Şarkının söz ve müziği Oğuzhan Can imzası taşırken, düzenlemesi Asil Atay tarafından yapıldı. 'Bile Bile', Ahmet Çavuş'un tarzını yansıtan güçlü bir performans sunarken, dinleyicilere duygusal bir hikâyeyi ritmik bir anlatımla aktarıyor.