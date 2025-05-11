Bayburt’u final heyecanı sardı

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, memleketi Bayburt’un gurur kaynağı. Inter’de top koşturan yıldız futbolcuyu Şampiyonlar Ligi finali için destekleyen Bayburtlular, meydanda kurulacak dev ekranda maçı birlikte izleyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya temsilcisi Inter, uzatmalarda Barcelona'yı eleyerek finale yükseldi. Bu zaferle birlikte Inter, son üç sezonda ikinci kez Devler Ligi finaline çıkarken, takımın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu'nun memleketi Bayburt'ta gurur ve heyecan bir arada yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Inter, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 31 Mayıs'ta Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Final heyecanı Bayburt'ta şimdiden başladı.







Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun memleketinde, vatandaşlar şehrin meydanına 'Başarılar Hakan Çalhanoğlu' yazılı dev pankartlarla desteklerini gösterdi. Final günü, Bayburt Meydanı'na kurulacak dev ekranda da Şampiyonlar Ligi finali, toplu olarak izlenecek.







Bayburtlular, tarihi karşılaşmayı birlikte seyrederek Hakan Çalhanoğlu'na olan sevgilerini ve desteklerini gösterecek. Bayburt halkı, yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasını umutla bekliyor. Bu destek karşısında çok mutlu olduğu belirten başarılı futbolcu sosyal medya hesabından sık sık, "Tatil zamanlarında köyümde vakit geçirmeyi, ata binmeyi, dedemle tarlada çalışmayı, balık tutmayı çok özlüyorum diyerek'' memleketine, hemşehrilerine olan bağlılığını dile getiriyor.