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HAKAN UÇ
04 Mayıs 2025, Pazar HAKAN UÇ

Pop müziğin devi İstanbul’a geliyor

Müzik kariyerine 1990’lı yılların sonlarında başlayan ve solo albümleriyle milyonlarca dinleyiciye ulaşan Justin Timberlake, 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda bir konser verecek

Pop ve R&B müziğin dünya çapındaki yıldızı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Müzik kariyerine 1990'ların sonlarında başlayan ve solo albümleriyle milyonlarca dinleyiciye ulaşan sanatçı, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda unutulmaz bir konser vereceğini duyurdu.



10 Grammy, 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard Müzik Ödülleri, Brit Ödülleri ve MTV Müzik Ödülleri gibi sayısız uluslararası ödüle sahip olan Justin Timberlake, dünya çapında milyonlarca albüm satışıyla müzik endüstrisinin en güçlü isimlerinden biri.



Timberlake, dinamik sahne şovu, büyüleyici ışık gösterileri ve etkileyici canlı performanslarıyla İstanbul konserinde hayranlarına hem klasikleşmiş hitlerini hem de son albümü Everything I Thought It Was'tan parçaları seslendirecek. Müzikseverler için yazın en heyecan verici etkinliği olmaya aday olan bu konser, Timberlake'in 5 yıl aradan sonra Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluşmasını sağlayacak. Konserin biletleri 8 Mayıs'ta satışa sunulacak.

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