Yeni nesil post-punk rüzgarının öncü ismi İrlandalı grup Fontaines D.C., 29 Haziran'da Küçükçiftlik'te konser verecek.

Grian Chatten (vokal), Conor Curley (gitar), Conor Deegan III (bas), Tom Coll (davul) ve Carlos O'Connell'den (gitar) oluşan son yılların en heyecan verici gruplarından Fontaines D.C, 2022 tarihli Skinty Fia albümüyle dünya çapında başarı kazandı. Bu rüzgarı arkasına alan ekip, yayınlanan son albümleri Romance'le rotayı bambaşka bir yöne çevirmeyi başardı. Bu yılın başında gelen 'It's Amazing To Be Young' ise çok sevildi. Post-punk, goth ve alternatif rock gibi çeşitli müzik türlerinden etkilenerek kendi müzikal kimliklerini oluşturan grup, tüm bu müzikal etkileşimleri, İrlanda kültürü ve tarihi ile birleştirerek özgün bir ses ortaya koyuyorlar.

Kısa sürede Grammy, Mercury gibi prestijli ödüllere aday olan 'En iyi uluslararası grup' kategorisinde Brit Ödülü'nü kazanan grup, yılın en heyecan verici performanslarından biri için ilk kez ülkemize geliyor.

Bu müthiş konser öncesinde sahnenin açılışını, post-punk ve noise rock etkilerini sert ve kirli bir sound ile sunan, yeraltı sahnesinin yeni ve heyecan verici yerli temsilcilerinden Yangın yapacak. Sonrasında ise sahne Jakuzi'nin olacak.

Synth-pop, darkwave ve new wave tınılarını kendine has bir sound ile harmanlayan Jakuzi, sahnedeki güçlü enerjisiyle sevenlerini coşturacak.



KODES GERİ DÖNDÜ

Türkçe rap sahnesinin emektar isimlerinden Kodes, uzun süren sessizliğini bozarak 'Manyak' isimli yeni albümünü dinleyicileriyle buluşturdu. Sert sözleri, karanlık atmosferi ve asi duruşuyla bilinen Kodes, bu albümde de çizgisinden sapmadı. Rap müziğin değişen dinamiklerine rağmen sadık kaldığı tarzı, dinleyici kitlesinden tam not aldı.

Albümün genel sertliğini ve atmosferini destekleyen 'Manyak', Kodes'in sokaklara ve sisteme karşı isyanını haykırdığı bir manifesto gibi. Her şarkıda sert ama bir o kadar da gerçekçi bir anlatı yer alıyor. Albümün kapak tasarımı ve görsel dili ise karanlık estetiği tamamlar nitelikte. Kodes'in bu dönüşü sadece eski dinleyicileri için değil, yeni nesil rap tutkunları için de bir hatırlatma niteliğinde: Gerçek rap, hâlâ yaşayan ve nefes alan bir kültür. 'Manyak' ise bu kültürün en çiğ, en samimi haliyle sunulmuş bir temsilcisi. Albüm, dijital müzik platformlarında yerini alırken, underground sahnede yeniden bir hareketlenmeye de öncülük ediyor. Kodes'in dönüşü, Türkçe rap'in köklerine saygı duruşu niteliğinde.



NESHE SINIRLARI AŞIYOR

San Marino Eurovision seçmelerinde yarı finale yükselen ilk Türk sanatçı olan Neshe, son şarkısı 'Fallin' ile dünyaya açıldı. Müziğin evrensel gücünü yetenekleriyle bir araya getiren sanatçı Barcelona-İstanbul arasında kültür köprüsü kurdu.

İstanbul doğumlu, Barselona merkezli sanatçı Neshe; dans, tiyatro ve müziği buluşturan çok yönlü sanatçı kimliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Neshe, yeni teklisi 'Fallin' ile dinleyiciyi duygusal ve hayalperest bir dans atmosferine davet ediyor. 'Fallin'; moombahton ritimleri, deep house dokuları ve etnik tınılarla zenginleştirilmiş duygusal bir elektronik dans müzik (EDM) parçası. Şarkının söz ve müziği Neshe ve kardeşi Cansu Aktay'a ait. Prodüktörlüğünü Hindistanlı Trajbo, mix & mastering'ini ise Alex Truta üstlendi. Neshe, 'Fallin' ile aşkın saflığını ve insanı hayatın zorluklarına rağmen nasıl yükselttiğini anlatıyor. Bali'de çekilen video klip ise bu duygusal yolculuğu görsel olarak tamamlıyor.