Rap müziğin dinamik ve üretken isimlerinden Sefo, son teklisi 'Derdim Var' ile yine dikkatleri üzerine çekiyor. Kendi hikayesini müzikle anlatmayı seven Sefo, bu kez dinleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Şarkının söz ve müziği Seyfullah Sağır'a ait, aranjör koltuğunda ise Sefo'nun uzun süredir birlikte çalıştığı prodüktör Aerro yer alıyor. Görsel dünyasını ise yaratıcı sanatçı Arthur üstlenmiş.

Kariyerine pop ve trap öğelerini başarıyla harmanlayarak devam eden Sefo, bu şarkısında daha sade ama bir o kadar da derin bir anlatım tercih ediyor.

'Derdim Var', hem melodik yapısıyla hem de duygu yüklü sözleriyle rap müziğin farklı yüzünü yansıtıyor. Sefo'nun vokali ve Aerro'nun güçlü altyapısı, şarkıyı kısa sürede listelerde üst sıralara taşıyacak potansiyele sahip. Tüm dijital müzik platformlarında yayınlanan şarkı, sanatçının rap müziğe duyduğu bağlılığı bir kez daha gözler önüne seriyor. Sefo, bu yeni çalışmasıyla sadece bir şarkı sunmuyor; aynı zamanda bir duygu durumunun, bir iç sıkıntısının sanatsal bir yansımasını paylaşıyor. Rap müziğin hızla evrildiği bu dönemde Sefo, kendi özgün çizgisini koruyarak ve her üretiminde bir adım ileriye giderek kitlesini büyütmeye devam ediyor. 'Derdim Var', bu yolculukta unutulmayacak bir durak olmaya aday.



AYBÜKE 'HARAP' İLE İZ BIRAKACAK

Genç kuşağın iddialı ismi Aybüke Albere, yeni teklisi 'Harap' ile müzikseverlerle buluştu. 'Ne Diyorsan', 'Aklım Kalır', 'Korkmam Ben', 'Aşk Olsun', 'Balla', 'Çocuklar Gibi' ve 'Yak' gibi şarkılarıyla dikkat çeken Albere, uzun süredir Türkiye'nin en popüler sahnelerinde ve özel etkinliklerde performans sergileyerek büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı. Çocukluğundan bu yana şarkı söyleyen ve yazan sanatçı, yeni teklisi 'Harap' ile Türk pop müziğinde kalıcı bir iz bırakmaya hazırlanıyor.

Sezen Aksu dokunuşu sözü ve müziği Aybüke Albere'ye, düzenlemesi ise Ateş Berker'e ait olan 'Harap', yayınlanır yayınlanmaz müzik eleştirmenlerinden ve dinleyicilerden tam not aldı. Şarkıda, Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri 'Kahpe Kader'den bir bölüme de yer veriliyor. Şarkının klibi ise İstanbul'un simgelerinden Galata Köprüsü ve Kapalıçarşı'da, yönetmen Mesut Adlin tarafından çekildi. Özellikle Galata Köprüsü'nde dans ettiği sahneler büyük ilgi görürken, bu anlara ait backstage görüntüleri Albere'nin sosyal medya hesabında ilk kez paylaşıldı. Renkli görüntüler kısa sürede viral oldu, binlerce kez paylaşıldı.



SOKAĞIN NABZINI TUTAN BİR SES

Benim için en değerli sanatçılar, her zaman sokak sanatçıları olmuştur. Onları bir köşe başında, bir meydanda gördüğümde, adımlarımı yavaşlatır, birkaç şarkılarını dinlemeden geçmem. Çünkü onlar, hayatın tam içinden gelen seslerdir. Kimseye aldırış etmeden, samimi ve olduğu gibi sokakların ruhunu, kalabalıkların içinde kaybolmuş duyguları dile getirirler. Gerçek müziği, filtresiz hissi en çok onlarda bulurum. Bugün size bu özel seslerden biri olan Rıza Tamer'den bahsetmek istiyorum.

Antalya sokaklarında şarkılarını söyleyen süper yetenek, sadece sesiyle değil, taşıdığı duruşla da dikkat çekiyor. Sokaklardan doğan bir hikâyeye sahip olan Rıza, şarkılarını önce kaldırım taşlarına, sonra kulaklarımıza ve nihayetinde kalplerimize kazıdı. Rıza Tamer'in sesi artık sadece Antalya sokaklarında değil; sosyal medyada da yankılanıyor. Tamer'in sözü ve müziğin kendisine ait 'Benden Sonra' adlı yeni şarkısı geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Bu geç kalmış buluşma beni çok mutlu etti. Şarkısında yine kendine özgü bir samimiyet ve sokaktan gelen o saf duygu var. Rıza'nın profesyonelleşme yolunda attığı adımlar beni heyecanlandırıyor. Yakında bir albüm çıkaracağı haberini aldım. Bu, sadece onun için değil, sokaktan çıkan tüm sesler adına umut verici bir gelişme. Kendisine buradan selam gönderiyorum. En kısa zamanda tanışmak ve hikâyesini daha yakından dinlemek dileğiyle... Takibe aldım seni Rıza, yüreğin gibi sesin de daim olsun.