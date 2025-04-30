Pop müziğin güçlü seslerinden biri olan Tuğba Yurt, yeni şarkısı "Bu Son Olacak" ile dinleyicilerine duygusal bir merhaba dedi. Duygusal atmosferi ve etkileyici sözleriyle dikkat çeken şarkı, dijital platformlardaki yerini aldı. Sözleri Özlem Melda Gürbey'e, müziği ise İlker Bayraktar'a ait olan bu özel çalışmanın aranjesinde başarılı müzik adamı Tarık İster imzası var.

Şarkının miks işlemleri Utku Ünsal ve Tarık İster tarafından yapılırken, mastering sürecinde de Utku Ünsal'ın dokunuşu dikkat çekiyor. Yalın ama derin sözleriyle kalplere dokunan "Bu Son Olacak", Tuğba Yurt'un güçlü vokaliyle birleşerek dinleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Şarkı, hem sözleri hem de müzikal altyapısıyla aşkın bitişine dair samimi bir anlatım sunuyor.

DERYA BEDAVACI İSTANBUL SEYİRCİSİ İLE BULUŞTU

Arabesk-fantezi müziğin son dönemde özellikle yorumu ile en çok konuşulan ismi Derya Bedavacı, geçtiğimiz gece Bayhan Müzik organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde İstanbul izleyicisi ile buluştu.

Bedavacı, güçlü yorumuyla İstanbullulara tam anlamıyla bir arabesk şöleni sundu. Konserini "Benim içim kıpır kıpır ama şarkılarım çok ağır. Bu akşam bir denge kuracağız artık. Hep birlikte 2 saat rahatlayalım" diyerek başlatan sanatçı, duygusal ve coşkulu anların bir arada yaşandığı performansıyla kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Özellikle son döneme damga vuran şarkıları "Seni Seven Kimdi'', ''Deme'', "Tövbe" gibi hitlerini de söyleyen Bedavacı'ya İstanbullular hep bir ağızdan eşlik etti. Derya Bedavacı, Kayseri, İstanbul Harbiye, Konya, Adana, Denizli, İzmir, Bursa konserleri ile mayıs ayında da turnesine devam edecek.



YÜREK BURKAN BİR DÜET: 'HURDA'

Türk müziğinin güçlü sesi Haktan ve yorumuyla kalplere dokunan Duygu Kutlu, duygusal yoğunluğu yüksek yeni single'ları "Hurda" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. 2K Prodüksiyon etiketiyle yayımlanan şarkı, aşkın yıpratan, tüketen ama bir türlü vazgeçilemeyen hâline derinlikli bir bakış sunuyor. Yapımcılığını Kamuran Kayra'nın üstlendiği projede, iki usta yorumcu ilk kez bir araya gelerek etkileyici bir düete imza atıyor. "Hurda", yalnızca vokal performanslarıyla değil, aynı zamanda güçlü müzikal altyapısıyla da dikkat çekiyor.

Şarkının sözleri Cumhur Çiğci'ye, bestesi ise deneyimli müzisyen İsmet Taşçeşme'ye ait. Düzenlemesi ise başarılı aranjör Ercan Bal tarafından yapıldı. Şarkının klibi, yönetmen Enes Bilal Taşçı imzasıyla hayat buldu. Parçanın hissettirdiği içsel çöküşü ve duygusal sarsıntıyı görsel bir anlatımla pekiştiren klip, izleyicilere derin bir etki bırakıyor. "Hurda", Haktan ve Duygu Kutlu'nun vokal uyumu ve şarkının melodik dokusu ile aşkın acıtan yanlarını zarif bir şekilde yansıtıyor.