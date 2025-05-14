Türk rap müziğinin tartışmasız en önemli figürlerinden biri olan Sagopa Kajmer, uzun bir aradan sonra yayımladığı yeni teklisi 'Sırtlan' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk saatlerden itibaren büyük ilgi gören parça, kısa sürede dijital platformlarda milyonlara ulaştı. Bu da gösteriyor ki, Sagopa'yı seven kitlesi onu fazlasıyla özlemiş.

Şarkı, hem teknik açıdan hem de ruhsal derinliğiyle dinleyicisini içine çeken, güçlü bir atmosfer yaratıyor. Parçanın sözleri, her zaman olduğu gibi yine Sagopa Kajmer'in kaleminden çıkma; içerdiği metaforlar ve düşünsel derinlik, onun müziğe olan felsefi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Şarkının müziği, beat altyapısı ve scratch'leri de bizzat Sagopa Kajmer tarafından hazırlanmış. Bu da sanatçının üretim sürecine olan hakimiyetini ve müziğine duyduğu kişisel bağlılığı açıkça ortaya koyuyor. Özellikle scratch detayları, onun eski hip hop ruhuna sadık kalan çizgisini koruduğunu gösteriyor.

Mix ve mastering işlemleri ise başarılı ses mühendisi Emrah Çelik imzası taşıyor. Parçanın teknik temizliği ve profesyonel ses dengesi, dinleyicinin parçayı yüksek kaliteyle deneyimlemesine olanak tanıyor.

YAZA DAMGA VURACAK BİR HİT

Türk rap müziğinin global yüzlerinden Murda, Almanya'nın başarılı rap yıldızı Summer Cem ve Hollandalı prodüktör Yung Felix ile bir araya gelerek yeni bir hit sundu: 'Don Julio'.

Yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören şarkı, yazın hit adayları arasında yerini aldı.

Murda ve Summer Cem, hayranlarının uzun süredir birlikte görmek istediği bir ikiliydi. İkisi de kendi alanlarında büyük başarılar elde etmiş, uluslararası işlere imza atmış isimler. Summer Cem, Almanya'da yaptığı projelerle sadece Almanca rap camiasında değil, Avrupa genelinde de adından söz ettiriyor. Kaliteli prodüksiyonlar ve yaratıcı sözlerle müzik listelerini altüst ediyor. Murda ise bu projede benzersiz flow'u, vokal oyunlarıyla tarzını ortaya koymuş, enerjiyi en üst seviyeye taşıyor. Şarkının prodüksiyonunda Yung Felix'in imzası da hissediliyor.Şarkı, dinleyiciye dinamik ve dans ettiren bir atmosfer sunuyor.

WEGH VE REYNMEN'DEN DÜET

Hip hop/rap dünyasının başarılı isimlerinden Wegh ve Reynmen'i bir araya getiren 'Göz Ucuyla' şarkısı müzikseverlerin kalbine dokundu. Prodüktörlüğü Bodega Grande'nin, Mix&Mastering'i ise Jagerstereo'nun imzasını taşıyan parça, anlık bakışların ardında kalan büyük hikâyelere işaret ediyor.

Beat'in zarif dokunuşları, şarkının duygusal ağırlığını mükemmel şekilde tamamlıyor. Melankolik alt yapısıyla derin bir atmosfer sunan şarkı, hem geceye hem de duygulara eşlik edecek türden. Hip hop sahnesine kalıcı bir iz daha bırakacak olan bu özel proje yayınladı ve çok sevildi.