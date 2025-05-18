GENÇFEST’’te fırtına gibi estiler

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenen GENÇFEST’e katılan Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer, şarkılarıyla salonu coşturdu

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenen 'GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali'ne ünlü sanatçılar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak için kürsüye geldiği sırada sahnede sanatçı Ferhat Göçer, 'Ayrılsak Ölürüz Biz' ve 'Üzüm' şarkılarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sahnede bir süre Göçer ve Sagopa Kajmer'in şarkılarını dinledi. Kajmer, 'Ateşten Gömlek' şarkısını seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçıların elini havaya kaldırarak gençleri selamlaması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sagopa Kajmer, etkinlikte yaşananları şöyle anlattı: "AK Parti Gençlik Kolları bir festival yapacağını belirtti. Ve bu festival için Cumhurbaşkanlığı makamından arandım. Sahne almam için Cumhurbaşkanı'nın özel isteğiyle davet edildim.

Toplumun her kesiminden dinleyicim olduğu gibi AK Parti'den de beni dinleyen, şu anda iyi yerlere gelmiş insanlar var. Şarkılarımızla büymüş gençlerle buluşmak harika. Cumhurbaşkanlığı makamı bu ülkenin en yüksek temsil makamı. Bu davete katılmam o makama ve temsil ettiği milletimize duyduğum saygının bir göstergesidir. Cumhurbaşkanı da Arnavutluk dönüşü ayağının tozuyla festivale katıldı. Aslında ben fazla durmayacağını, hatta yorgun olduğunu düşünmüştüm. Fakat iştirak etti. Hatta benim üç şarkımı dinledi. Kendisine bir sandalye sunuldu, protokolsüz. Öncesinde ise katılımcı sanatçılarla halkı selamlamak istedi. Sahneye çıktık ve katılımcıları hep beraber selamladık. Giderken kendisiyle kısa bir 'Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, beni mutlu ettiniz' şeklinde bir diyaloğumuz oldu. Ardından kısa bir süre daha sahnede kaldım ve setimi bitirdim."

'TİCARİ KAYGISI OLAN BİRİ DEĞİLİM'

ÜNLÜ rap'çi, sözlerine şöyle devam etti: "Ben bir müzisyenim. Siyasi bir kişiliğim yok. Milletimizi temsilen en üst makam olan Cumhurbaşkanlığı daveti üzerine işimi yapmak için oradaydım. Daha önce de birçok farklı kesimi temsil eden konserlerde müziğimi icra ettim. O zaman da 'Ticari kaygın mı var?' denilerek eleştirilmiştim. Ticari kaygısı olan biri değilim. Bunu en net bir şekilde astronomik rakamlarla gelen reklam tekliflerini reddetmemden ya da yüzlerce albüm ve şarkımı ücretsiz dijital platformlarda yayınlamamdan anlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kimseyi ötekileştirmeden, en iyi bildiğim şeyi, yani müziğimi yapmaya devam edeceğim!"