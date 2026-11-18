Müzik dünyasında artık yalnızca şarkılar değil, gelecekte kazanacakları telif gelirleri de milyonlarca dolarlık finansmanın kapısını açıyor. Jay-Z'nin desteklediği şirketin 665 milyon dolarlık hamlesi, müziğin nasıl büyük bir yatırım aracına dönüştüğünü gösterdi. Eskiden bankadan büyük kredi almak için evinizi, arsanızı veya fabrikanızı teminat gösterirdiniz. Şimdi müzik dünyasında işler değişti. Şarkıların gelecekte kazandıracağı telif gelirleri de finans piyasasında ciddi bir değer taşıyor.

Dünyaca ünlü rapçi Jay-Z'nin Roc Nation şirketinin yatırımcıları arasında bulunduğu Duetti, tam 665 milyon dolarlık yeni finansman sağladı. Bunun 450 milyon dolarlık bölümü müzik haklarına dayalı menkul kıymetlerden oluşuyor. Şirketin portföyünde 50'den fazla ülkeden 3 bini aşkın sanatçı bulunuyor. Üstelik yalnızca dünya yıldızlarının değil, bağımsız müzisyenlerin şarkıları da yatırımcıların radarında. Peki sistem nasıl çalışıyor? Bir şarkının Spotify, YouTube ve diğer platformlardan gelecekte elde edeceği gelir hesaplanıyor. Bu gelirleri sağlayan müzik hakları finansal varlığa dönüşüyor. Yatırımcılar da bu gelir beklentisine göre milyonlarca dolar sağlıyor. Düşünsenize, yıllar önce bestelediğiniz bir şarkı bugün sizin haberiniz olmadan bile değil, haklarını elinde bulunduran şirket için bankada değerli bir varlık sayılabiliyor. Türkiye'de ise pek çok sanatçı hâlâ telif gelirlerini düzenli tahsil etmenin mücadelesini veriyor. Dünyada şarkıların geleceği üzerinden finansman yaratılırken bizde hâlâ geçmişin telif hesapları tartışılıyor. Görünen o ki müzik endüstrisinde yeni dönemin en değerli gayrimenkulü, artık bir şarkının hakları!

BERKY'YE AVRUPA'DAN BİR ALTIN PLAK

Avrupa müzik piyasasının başarılı Türk besteci ve prodüktörlerinden Berken Doğan, sahne adıyla Berky, Apache 207'nin "Neunzig" şarkısıyla bir kez daha altın plak başarısına ulaştı. Alman rap yıldızı Apache 207'nin seslendirdiği, bestesi Berky'ye ait olan "Neunzig", 300 bin satış ve 78 milyon dinlenmeye ulaşarak Almanya'da altın plak kazandı.

İsviçre'de de altın plak başarısına ulaşan şarkı, Türk prodüktörün uluslararası kariyerine yeni bir başarı ekledi. Daha önce Bausa, Apache 207 ve Ayliva gibi yıldız isimlerle çalışan Berky, böylece kariyerindeki dördüncü altın plak ödülüne ulaştı. Başarılı müzisyen, Avrupa müzik piyasasında Türk bestecilerin gücünü göstermeye devam ediyor. Bugüne kadar imzasını taşıyan projeleri 1,8 milyardan fazla dinlenen Berky, yeni başarılarıyla adından söz ettiriyor.