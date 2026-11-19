Sosyal medyada ortaya çıkan yeni para kazanma yöntemi tepki çekiyor. Kâbe’nin sanal görüntüsünü canlı yayınlara taşıyan bazı kullanıcılar, izleyicilerden jeton karşılığında dijital hediyeler topluyor. Kutsal değerlerin beğeni ve kazanç uğruna kullanılması, dini duyguların istismarı tartışmasını yeniden gündeme getirdi

Sosyal medyada artık sınır tanınmıyor! Daha fazla takipçi, beğeni ve para kazanmak isteyen bazı yayıncılar, bu kez kutsal değerlerimizi hedef aldı. ve Kâbe'yi dijital bir oyuna dönüştürdü. TikTok'ta açılan canlı yayınlarda Kâbe'nin üç boyutlu görüntüsü etrafında sanal karakterler dolaştırılıyor. İzleyicilerden gönderilen jetonlara göre kullanıcı isimleri ekranda gösteriliyor, hediyeler arttıkça farklı animasyonlar devreye giriyor.

DİJİTAL HEDİYELER VE JETON

Milyonlarca Müslüman Kâbe'yi bir kez görebilmek için yıllarca para biriktiriyor, dua ediyor, o kutsal topraklara ulaşmanın hayalini kuruyor. Birileri ise aynı kutsal mekanın görüntüsünü telefon ekranına yerleştirip para toplamanın peşine düşüyor. İşin en düşündürücü tarafı ise bu yayınların, dijital hediyelerle kazanç sağlanan bir sistemin içinde yapılması. Ekranda Kâbe var ama hemen üzerinde jeton tarifesi bulunuyor. Bir tarafta insanların inancı, diğer tarafta hediyeler ve sıralamalar...

Kutsal değerlerin saygınlığı, kimin kaç jeton gönderdiğiyle ölçülemez! Peki bu yayınlara aracılık eden sosyal medya platformları ne yapıyor? Her türlü içerikten ekonomik değer üreten sistemler, dini sembollerin para toplamak amacıyla kullanılmasına karşı neden daha etkili önlemler almıyor? İnanç özgürlüğü, kutsal değerlerin ticari istismarına sınırsız bir alan açılması anlamına gelmemeli.

YARIŞMA MALZEMESİ

Mesele, toplumun manevi değerlerinin izlenme ve kazanç uğruna sıradanlaştırılması. Hatta bazı yayınlarda zemzem ikramı ve şeytan taşlama gibi dini ritüelleri çağrıştıran efektler de kullanılıyor. Üstelik sistemin bir de hediye tarifesi var. Gül, özel animasyonlar ve yüksek jetonlu hediyelerle izleyiciler daha fazla harcama yapmaya yönlendiriliyor. En fazla hediye gönderenlerin isimleri ise yayın ekranında öne çıkarılıyor. İnsanların kutsal kabul ettiği değerleri bir oyun ekranına yerleştirip maddi karşılığı olan hediyeler toplamak, toplumsal ve manevi değerlere zarar veren tehlikeli bir anlayışın kapısını aralıyor. Bu konu gündem olmasının ardından büyük tepki çekti. Birçok vatandaş, platformun denetlenmesi için çağrıda bulundu.