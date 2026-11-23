Ajda Pekkan'ın dijital müzik haklarına ilişkin açtığı davada lehine çıkan mahkeme kararı, müzik sektörünün yıllardır çözülemeyen bir sorununu yeniden gündeme taşıdı. Öncelikle bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Bu karar, Ajda Pekkan'ın 373 şarkısını ve albümlerini geri aldığı anlamına gelmiyor. Mesele, geçmişte yapılan sözleşmelerin dijital yayın haklarını kapsayıp kapsamadığı. Üstelik ilk derece mahkemesinin kararı henüz kesinleşmiş değil.

SORUN NE?

2001 öncesinde imzalanan pek çok sözleşmede bugünkü dijital müzik platformlarına ilişkin açık hükümler bulunmuyor. Sanatçı kendi icracı haklarını, yapımcı ise kayıt üzerindeki haklarını savunuyor. Taraflar anlaşamadığında şarkıların dijital platformlarda yayımlanması da hukuki bir soruna dönüşebiliyor.

Sektörde benzer konularda 200'ü aşkın dava bulunduğu ifade ediliyor. Meslek birlikleri arasında da ortak çözüm oluşturulması konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı belirtiliyor. Ancak artık mahkeme salonlarından çıkıp aynı masanın etrafında buluşmanın zamanı gelmedi mi?

DİNLEYİCİ NE DİYOR?

Ortada unutulan bir taraf var: Dinleyici. Sanatçıyla yapımcı haklarını paylaşamıyor diye yıllardır dinlediğimiz şarkılardan neden mahrum kalalım? Bir döneme damgasını vurmuş, insanların hayatlarına, aşklarına, ayrılıklarına eşlik etmiş eserlerin dijital dünyadan uzak kalması kimin yararına? Elbette sanatçı emeğinin, yapımcı yatırımının, eser sahibi de telifinin karşılığını almalı. Kimsenin hakkı diğerinden daha değersiz değil. Ancak hak arayışı, müziğin dinleyiciye ulaşmasını engelleyen çıkmaza dönüşmemeli. Bu şarkılar hukuken hak sahiplerine ait olabilir ama kültürel olarak artık hepimizin ortak hafızası. Çözüm de belli: Sanatçılar, yapımcılar, eser sahipleri ve meslek birlikleri bir araya gelerek adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir dijital gelir paylaşımı modeli oluşturmalı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu uzlaşma sürecinde kolaylaştırıcı rol üstlenmeli. Bir an önce anlaşın. Çünkü yıllardır milyonların dinlediği şarkıların kimin ne kadar pay alacağı tartışmasına sıkışması dışarıdan hoş görünmüyor. Unutmayalım, bu şarkılar yalnızca sözleşmelerdeki maddelerden ibaret değil. Bir ülkenin müzik hafızası. Ve o hafızanın bedelini dinleyici ödememeli. Taraflar arasında bir orta yol bulunmalı.



BENZER İKİ DAVA VAR

Finlandiya'da 2015 yılında Hurriganes grubunun gitaristi Albert Järvinen'in iki oğlu, Universal Music'e karşı açtıkları dijital haklar davasını kazandı. Mahkeme, 1970'lerde imzalanan sözleşmelerin yalnızca fiziksel kayıtları kapsadığına hükmederek iki albümün dijital platformlardan kaldırılmasına karar verdi.

ABD'de ise Eminem'in eski yapım şirketi F.B.T. Productions, dijital telif gelirlerine ilişkin açtığı davayı ilk aşamada kaybetti ancak 2010 yılında temyizde kazandı. Bu davada şarkıların yayından kaldırılması değil, dijital gelirlerin nasıl paylaşılacağı karara bağladı.