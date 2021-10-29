Herkese merhaba, bugün sizlere Girit göçmenlerinin mutfağından mis kokulu, nefis çay saati lezzetleri hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
KALBURABASTI
MALZEMELER
2 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Aldığı kadar un
1 kase ceviz içi
ŞERBETİ İÇİN:
3 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
3 damla limon suyu
YAPILIŞI: Zeytinyağı ve yoğurdu çırpıyoruz. Kulak memesi kıvamına gelecek kadar un ve sonrasında kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Hamurdan parçalar koparıp, avuç içinde açıp ortasına bir çay kaşığı ceviz içi koyuyoruz. Rendenin iri tarafının üstünden geçirerek rulo şeklinde sarıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Bir yandan da şerbeti hazırlıyoruz. Kalburabastılar, fırından çıkınca ılımasını bekliyoruz. Üzerine ılık şerbeti dökerek çekmesini bekliyoruz.
KALİÇUNYA
MALZEMELER
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı yoğurt
1/2 çay bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
Yarım paket toz maya
Alabildiği kadar un
İÇ MALZEME:
400 gr. tatlı lor
1 tatlı kaşığı tepeleme tarçın
1 çay bardağı toz şeker
YAPILIŞI: Önce ılık sütte maya eritilir. Diğer malzemeler ve alabildiğine un karıştırılıp ekmek hamuru kıvamında bir hamur yapılır. 20 dakika dinlendirilir. Tatlı lor, tarçın, toz şeker ayrı bir yerde karıştırılır. Hamurlar yumurta büyüklüğünde parçalara ayrılıp elle yassılaştırılarak ortasına bir çorba kaşığı iç malzeme konur, dört kenarı zarf gibi kapatılır. Üzerine yumurta sarısı sürülerek 180 derece önceden ısıtılmış fırına verilir.
LORLU TATLI BÖREK
MALZEMELER
16 adet hazır baklava yufkası
ARASINA SÜRMEK İÇİN:
150 gr. eritilmiş tereyağı
HARÇ İÇİN:
Yarım kg. tatlı lor
Yarım su bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı tarçın
ŞERBETİ İÇİN:
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu
Üzeri için toz tarçın
YAPILIŞI: Öncelikle harcını hazırlamak için; tatlı lor, toz tarçın ve şekeri bir kasede karıştırıp kenara alıyoruz. Ayrı bir yerde iki adet baklava yufkasını, arasına tereyağı sürerek üst üste yerleştiriyoruz. Daha sonra ortadan ikiye katlıyoruz. Yufkanın dar olan kısımlarına harcı pay edip, önce iki yanda kalan kenarları hafif içe doğru katlıyoruz, daha sonra sigara böreği gibi sarıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbet için şeker ve suyu kaynatıyoruz. Ocaktan almaya yakın limon suyu ekleyip ılımasını bekliyoruz. Sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti gezdiriyoruz ve tarçınla süsleyerek servis ediyoruz.