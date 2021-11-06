İdilika'nın Mutfağı'na bugün kış mevsiminin habercisi kestaneyi konuk ediyoruz. Kestane kebaba, kestane şekeri yemeğe alışığız belki ancak ben bugün biraz daha ters köşe kestaneli tariflere yer vermek istedim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







KESTANELİ UN HELVASI

MALZEMELER

1 kahve fincanı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı un

1 su bardağı kestane

ŞERBETİ İÇİN:

1.5 su bardağı şeker

2 su bardağı şeker

YAPILIŞI: Bir tencerede sıvı yağ ve tereyağını eritiyoruz. Üzerine un ekleyip kavuruyoruz. Kestaneleri haşlayıp kabuklarını soyuyoruz. Su ve şekeri, şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Kavrulan unun üzerine şerbet döküp karıştırıyoruz. Kestaneleri de ilave ederek şerbet çekinceye kadar çeviriyoruz. Şerbet tamamen çekince ateşi kapatarak helvayı demlenmeye bırakıyoruz.







BEYAZ ÇİKOLATALI KESTANE ŞEKERİ

MALZEMELER

Yarım kilo kestane

1-2 yemek kaşığı bal

Beyaz çikolata

YAPILIŞI: Kestaneleri çizip haşlıyoruz. Soğuyan kestanelerimizi soyuyoruz. Robotta çekiyoruz, bir kaba alıp 1 yemek kaşığı bal ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Harçtan küçük parçalar koparıp top yapıyoruz, buzluğa atıp yarım saat dinlendiriyoruz. Çikolatalarımızı benmari usulü eritiyoruz ve kestane şekerlerimizi çikolataya buluyoruz. Kestane şekerlerini, buzdolabında üç-dört saat dinlendirdikten sonra servis ediyoruz.







KESTANELİ İÇ PİLAV

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet soğan

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

250 gr. haşlanmış kestane

2 su bardağı pirinç

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

3 su bardağı sıcak su

1 tutam maydanoz

İsteğe bağlı tarçın

YAPILIŞI: Doğradığımız soğanı, erittiğimiz tereyağına ilave edelim ve kavurmaya başlayalım. Soğanlar kavrulduktan sonra dolmalık fıstık, kuş üzümü, haşlayıp kabuklarını soyduğumuz kestaneyi ekleyelim, kavurmaya devam edelim. Ilık suda beklettiğimiz pirincimizin suyunu süzerek tenceremize alalım. Şekeri, karabiberi ve tuzu ekleyelim. Ardından sıcak su da ilave ederek karıştıralım. Pilavımızı pişmeye bırakalım. İnce kıyılmış maydanozu ekleyelim. Dilerseniz bu aşamada tarçın da ekleyebilirsiniz.