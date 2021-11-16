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İDİL ÇİMRİN
16 Kasım 2021, Salı İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Çeşit çeşit kahveler

Herkese merhaba, İdilika'nın mutfağı'nda bugün farklı kahve lezzetlerine yer veriyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

MESİR MACUNLU KAHVE

MALZEMELER
1 tatlı kaşığı mesir macunu
1 su bardağı süt
1.5 tatlı kaşığı granül kahve
Buz

YAPILIŞI: Bir buçuk tatlı kaşığı granül kahveyi bir yemek kaşığı sıcak suyla çözüyoruz. Sonrasında bir su bardağı sütü ve bir tatlı kaşığı mesir macununu, buzu ve çözülen kahveyi ekleyerek blenderla karıştırıyoruz. Buzlar kar kıvamına gelinceye kadar karıştırdığımız kahveyi cam bir bardağa alıp, isteğe bağlı olarak üstüne krem şanti dökerek servis ediyoruz.

TARÇINLI KAHVE

MALZEMELER
1 çay kaşığı toz tarçın
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı granül kahve
YAPILIŞI: Toz tarçını, bir su bardağı sütün içine ekleyerek ısıtıyoruz. Isınan kahveyi fincanımıza alarak isteğe bağlı olarak krem şanti ve toz tarçın ekleyerek servis ediyoruz.

KESTANELİ LATTE

MALZEMELER
2 tatlı kaşığı filtre kahve
Yarım su bardağı süt
3 adet haşlanmış kestane
YAPILIŞI: 2 tatlı kaşığı filtre kahveyi cezvede ısıtıp süzgeç ile telvesini ayırıyoruz. Yarım su bardağı sütümüzü içine haşlanmış kestane ekleyerek ısıtıyoruz. Yarısını bardağa alıyoruz, diğer yarısını mikserle çırpıp köpük haline getiriyoruz. Köpük haline gelen sütü de bardağa ilave edip telvesini ayırdığımız kahveyi yavaşça sütlü bardağımıza ekliyoruz. Mikser ile çırpıp uğraşmak istemezseniz, kalın camlı sağlam bir kavanozda çalkalayabilirsiniz.

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