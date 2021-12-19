Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, pazar kahvaltılarınıza renk katacak alternatif tarifler var. Yapımı hem çok pratik, hem de son derece lezzetli olan bu kahvaltılıkları mutlaka deneyin. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







TAVADA KIRPIK BÖREK

MALZEMELER

2 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Peynir

Maydanoz

2 tane hazır yufka

Kabartma tozu

YAPILIŞI: Peynirimizi küçük küçük doğrayalım. Maydanozları ince ince kıyalım ve peynirimize ilave ederim. Yumurta, süt ve yağı bir kap içerisinde çırpalım. Peynir, maydanozu ilave edip karıştıralım. Kabartma tozu ve tuzu da ilave edip biraz daha karıştıralım. Yufkayı rulo yapalım ve 1 cm. kalınlığında keselim. Şerit halinde olan yufkaları açalım ve karışıma ilave edip karıştıralım. Son olarak teflon tavamıza biraz sıvı yağ alıp, karışımı üzerine döküp arkalı önlü kızartıyoruz.







FIRINDA YUMURTALI EKMEK

MALZEMELER

2 adet bayat ekmek

5 yumurta

1/2 (yarım) su bardağı süt

Tuz

1/2 (Yarım) su bardağı ince rendelenmiş kaşar

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri bir kapta iyice karıştıralım. Ekmekleri yaklaşık 2 parmak kalınlığında dilimleyelim. Tek tarafını karışıma batırıp, fırın tepsisine dizelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirelim.







SÜTLÜ BİBER

MALZEMELER

8 adet çarliston biber

1.5 yemek kaşığı un

1 şu bardağı süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

SOS İÇİN;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber

YAPILIŞI: Biberi büyük büyük doğrayın. Sıvı yağı ekleyip kavurun. Kavrulan bibere un ekleyin, kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra sütü ekleyin, İsteğe göre süt miktarını artırın. Sos için 2 yemek kaşığı sıvı yağı kızdırın, altını kapatıp toz kırmızı biber ekleyin. Sosu da biberlerin üzerine dökün.







ACUKA

MALZEMELER

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

1 yemek kaşığı ev yapımı domates salçası

10 adet domates kurusu (10 dakika sıcak suda beklemiş olmalı)

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı pulbiber

Çok az karabiber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

5-6 adet ceviz

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi robota koyup, blenderdan çekin. Servise hazırdır.







PIRASALI YUMURTA

MALZEMELER

1-2 dal pırasa

1 adet yumurta

1 çay kaşığı salça

Tuz

Pulbiber

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Pırasalarımızı doğruyoruz. Tavamıza sıvı yağ ile birlikte koyuyoruz ve orta ateşte kavuruyoruz. Kavrulan pırasalarımızın üzerine salçayı ve baharatları ekliyoruz. Biraz kavuruyoruz. Son olarak da yumurtamızı kırıyoruz.