Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kış aylarının gelmesiyle manav tezgahlarında kendini gösteren, annelerin rüyası, çocukların ise kabusu kereviz var. Her nedense makus bir talihi var kerevizin. Bir araştırmada okumuştum; Türkiye'de çoğu çocuğun sebze sevmemesinin sebebi, sebze ile ilk tanışmasının sebzenin haşlanmış hali ile olmasından kaynaklanıyormuş. Haşlama sebzenin tadı ve kokusu çocuklara itici geliyormuş. Oysa ki sebzenin ilk olarak çiğ haliyle tanışsalar sonuç aynı olmuyormuş. Zeytinyağlı yemeği, portakallısı, ayvalısı, kuzu etlisi, dolması, salatası, mezesi, çorbası gibi birçok çeşidini üretiyoruz; çok da lezzetli oluyor.

Kış aylarının incisi, şifa kaynağı kerevizin seveni azdır. Halbuki kerevizin; kendine has otantik tadı ve kokusuyla, sapından köküne kadar her yeri değerlendirilebilen, A ve K vitamini deposu, kalorisi düşük olduğu için zayıflamaya yardımcı, yan etkisi olmayan nadide antioksidanlardan biri olduğunu biliyor muyuz?



PIRASALI KEREVİZ







MALZEMELER

3 adet orta boy kereviz

3 sap pırasa

2 adet orta boy havuç

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı pirinç

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

1 portakalın suyu

Tuz

Servisi için zeytinyağı

YAPILIŞI: Soğanı yemeklik, pırasaları verev doğrayın. Kerevizi ve havucu soyup doğrayın. Zeytinyağını orta boy bir tencereye alın, soğanı ve havucu ekleyerek 2 dakika kavurun. Pırasa ve kerevizi ekleyerek karıştırın. Ardından pirinçleri, tuzu, suyu ve portakal suyunu ekleyip karıştırın. Kaynayıncaya kadar yüksek, kaynadıktan sonra orta ateşte suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen yemeği ocaktan alın, 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.



YOĞURTLU KEREVİZ SALATASI



MALZEMELER

1 adet orta boy kereviz

1.5 su bardağı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak

Dereotu

1 çay bardağı ceviz

Tuz

ÜZERİNE:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı ceviz

YAPILIŞI: Kereviz rendelenir ve diğer malzemeler ile karıştırılır. Üzerine zeytinyağında kızdırdığımız ceviz ile servis edilir.



KEREVİZLİ FIRIN MÜCVER



MALZEMELER

2 adet orta boy kereviz

3 adet yumurta

2 adet patates

8-10 dal maydanoz

Yarım su bardağı kaşar

2 tane taze soğan

4 yemek kaşığı mısır unu

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kırmızı tatlı toz biber

YAPILIŞI: Kerevizlerin ve patateslerin kabuklarını soyup yıkayalım, derin bir kap alıp içine rendeleyelim. Maydanozları ve taze soğanları ince ince kıyıp onları da ekleyelim. Mısır unumuzu rendelenmiş kaşarımızı, sıvı yağımızı, kabartma tozumuzu ve baharatlarımızı da ilave edelim, güzelce karıştıralım. Fırın kabımızı ya da borcamımızı yağlayalım ve karışımımızı içine yayalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.