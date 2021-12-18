Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kış aylarının gelmesiyle manav tezgahlarında kendini gösteren, annelerin rüyası, çocukların ise kabusu kereviz var. Her nedense makus bir talihi var kerevizin. Bir araştırmada okumuştum; Türkiye'de çoğu çocuğun sebze sevmemesinin sebebi, sebze ile ilk tanışmasının sebzenin haşlanmış hali ile olmasından kaynaklanıyormuş. Haşlama sebzenin tadı ve kokusu çocuklara itici geliyormuş. Oysa ki sebzenin ilk olarak çiğ haliyle tanışsalar sonuç aynı olmuyormuş. Zeytinyağlı yemeği, portakallısı, ayvalısı, kuzu etlisi, dolması, salatası, mezesi, çorbası gibi birçok çeşidini üretiyoruz; çok da lezzetli oluyor.
Kış aylarının incisi, şifa kaynağı kerevizin seveni azdır. Halbuki kerevizin; kendine has otantik tadı ve kokusuyla, sapından köküne kadar her yeri değerlendirilebilen, A ve K vitamini deposu, kalorisi düşük olduğu için zayıflamaya yardımcı, yan etkisi olmayan nadide antioksidanlardan biri olduğunu biliyor muyuz?
PIRASALI KEREVİZ
MALZEMELER
3 adet orta boy kereviz
3 sap pırasa
2 adet orta boy havuç
1 adet orta boy soğan
2 yemek kaşığı pirinç
4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı su
1 portakalın suyu
Tuz
Servisi için zeytinyağı
YAPILIŞI: Soğanı yemeklik, pırasaları verev doğrayın. Kerevizi ve havucu soyup doğrayın. Zeytinyağını orta boy bir tencereye alın, soğanı ve havucu ekleyerek 2 dakika kavurun. Pırasa ve kerevizi ekleyerek karıştırın. Ardından pirinçleri, tuzu, suyu ve portakal suyunu ekleyip karıştırın. Kaynayıncaya kadar yüksek, kaynadıktan sonra orta ateşte suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen yemeği ocaktan alın, 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.
YOĞURTLU KEREVİZ SALATASI
MALZEMELER
1 adet orta boy kereviz
1.5 su bardağı süzme yoğurt
3 yemek kaşığı mayonez
2 diş sarımsak
Dereotu
1 çay bardağı ceviz
Tuz
ÜZERİNE:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı ceviz
YAPILIŞI: Kereviz rendelenir ve diğer malzemeler ile karıştırılır. Üzerine zeytinyağında kızdırdığımız ceviz ile servis edilir.
KEREVİZLİ FIRIN MÜCVER
MALZEMELER
2 adet orta boy kereviz
3 adet yumurta
2 adet patates
8-10 dal maydanoz
Yarım su bardağı kaşar
2 tane taze soğan
4 yemek kaşığı mısır unu
1 paket kabartma tozu
Yarım su bardağı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Kırmızı tatlı toz biber
YAPILIŞI: Kerevizlerin ve patateslerin kabuklarını soyup yıkayalım, derin bir kap alıp içine rendeleyelim. Maydanozları ve taze soğanları ince ince kıyıp onları da ekleyelim. Mısır unumuzu rendelenmiş kaşarımızı, sıvı yağımızı, kabartma tozumuzu ve baharatlarımızı da ilave edelim, güzelce karıştıralım. Fırın kabımızı ya da borcamımızı yağlayalım ve karışımımızı içine yayalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.