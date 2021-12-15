Herkese merhaba, akşama ne pişirsem diye düşünenlere nefis lezzet önerilerim var. Hem ekonomik, hem de çok lezzetli. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



TERBİYELİ TAVUK PİRZOLA



MALZEMELER

7 adet tavuk pirzola

2 yemek kaşığı sıvı yağ

MARİNE İÇİN:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz







YAPILIŞI: İlk olarak tavuklarımızı marine etmek için sosumuzu hazırlayalım. Sıvı yağ, yoğurt, domates salçası, karabiber, kırmızı toz biber, kekik, kimyon ve tuzu karıştıralım. Ardından tavuk pirzolalarımızı sosumuzun içerisine alalım. Harmanlama işlemi bittikten sonra kabın üzerini streçleyelim ve tavuklarımızın sosu çekmesi için 2 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Daha sonra yapışmaz tencerenin içerisine sıvı yağı alalım, tavuklarımızın deri kısmı tencereye gelecek şekilde dizelim. Tencereyi ocağa alarak kapağını kapatalım ve tavuklar suyunu salıp çekinceye ve kızarıncaya kadar orta ateşte pişmeye bırakalım. Kızaran tavuklarımızın diğer tarafını çevirelim ve yine orta ateşte yaklaşık 10 dakika kadar diğer tarafını da pişirelim.



YEŞİL PATATES PÜRESİ



MALZEMELER

4 orta boy patates

1 çay bardağı süt

1.5 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

Tuz

6-7 dal minik ıspanak yaprağı

Yarım demet maydanoz yaprağı

Taze nane

Fesleğen

Dereotu yaprakları

YAPILIŞI: Patatesler tuzlu suda haşlanır. Kabukları soyulur. Patatesler sıcakken sütü ve tereyağını ekleyip, pürüzsüz bir kıvama gelene dek eziyoruz. Yeşillikleri saplarından ayıklıyor ve rondoda ince ince parçalıyoruz. Ezdiğimiz patateslerin üzerine ekliyor ve karıştırıyoruz.



ÇİKOLATA MUS



MALZEMELER

300 gram bitter çikolata

1 çorba kaşığı şeker

1/3 su bardağı süt

200 ml. krema

4 yumurta beyazı

2 yumurta sarısı

1 çimdik tuz

YAPILIŞI: Öncelikle bitter çikolataları parçalayıp, benmari usulü eritiyoruz. Eiridikten sonra bir kenarda beklemeye alıyoruz. Bu sırada süt ve şekeri bir kabın içinde iyice kaynatıp daha önceden hazırladığınız bir kasedeki hafif çırpılmış 2 yumurta sarısının içine azar azar damla damla ekleyip, hiç durmadan karıştırıyoruz. Hazırladığımız yumurtalı karışımı, erimiş çikolataların içine döküp iyice birbirlerine karışana kadar çırpıyoruz ve bu karışımı tekrar beklemeye alıyoruz. Yine bir benmari düzeneği kurup, bu kez dört yumurta beyazını hiç durmadan çırpmaya başlıyoruz. Çok pişmeyecek, yaklaşık 5 dakika kadar benmaride çırpıp ısınmasını sağladıktan sonra tencerenin üzerinden alıyoruz. Bir çimdik tuz ekleyip, iyice köpük olana kadar çırpıyoruz. Ve köpük haline gelmiş yumurta beyazlarını yavaş yavaş, üç seferde olmak üzere çikolatalı karışıma ekliyoruz. Ve son olarak daha önceden buzdolabında iyice soğumuş olan kremamızı bir kaba koyup çırpmaya başlıyoruz. Bu kıvamı alınca çok yavaş şekilde çikolatalı karışıma ilave edip, söndürmeden yavaş hareketlerle bütün malzemeleri birbirine yediriyoruz. Sonrasında istediğiniz büyüklükte ve şekilde kaselere paylaştırıp, en az 2-3 saat buzdolabında soğumaya bırakıyoruz.