İdilika'nın Mutfağı'nda bugün akşam ağırlayacağımız misafirlere özel, hem hesaplı hem de son derece şık bir menü var..



TAHİNLİ HİNDİ



MALZEMELER

4 adet hindi göğsü

1 çay bardağı pekmez

Yarım çay bardağı tahin

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet portakalın suyu

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz







YAPILIŞI: Portakal suyu, tahin, pekmez, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımı ve hindi göğüslerini bir fırın torbasının içine koyup harmanlıyoruz. Ardından 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Sosun suyunu ocakta çektiriyoruz. Hindi etini dilimliyoruz. Son olarak üzerine sosu dökerek servis yapıyoruz. Afiyet olsun.



ÇITIR DOMATESLER



MALZEMELER

3 adet domates

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

2 kaşık tulum peyniri rendesi

3 kaşık bayat ekmek kırıntısı

Tuz

Karabiber

Taze fesleğen

Dereotu

Maydanoz

Biberiye



İSTİRİDYE MANTARLI RİSOTTO



MALZEMELER

Yarım paket baldo pirinç

Yarım paket istiridye mantarı

1 adet küçük kuru soğan

2 diş sarımsak

2 dal taze biberiye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı eski kaşar rendesi

Hindi ya da tavuk suyu

YAPILIŞI: Sarımsak ve soğanı ince kıyıp tereyağında kavuruyoruz. Pirinci ilave edip sürekli karıştırarak beş dakika boyunca kavurmaya devam ediyoruz. İnce doğranmış mantarları ekleyip karıştırıyoruz. Hindi suyundan kepçe ile yavaş yavaş ilave edip pirince çektiriyoruz. Pirinç yumuşayınca ocaktan alıyoruz. Servis tabağına alıp üzerine rendelenmiş eski kaşar peyniri serpiyoruz. Kızarmış biberiye ile süsleyerek servis yapıyoruz.