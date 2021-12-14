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İDİL ÇİMRİN
14 Aralık 2021, Salı İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Akşama misafir var

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün akşam ağırlayacağımız misafirlere özel, hem hesaplı hem de son derece şık bir menü var..

TAHİNLİ HİNDİ

MALZEMELER
4 adet hindi göğsü
1 çay bardağı pekmez
Yarım çay bardağı tahin
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet portakalın suyu
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz



YAPILIŞI: Portakal suyu, tahin, pekmez, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımı ve hindi göğüslerini bir fırın torbasının içine koyup harmanlıyoruz. Ardından 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Sosun suyunu ocakta çektiriyoruz. Hindi etini dilimliyoruz. Son olarak üzerine sosu dökerek servis yapıyoruz. Afiyet olsun.

ÇITIR DOMATESLER

MALZEMELER
3 adet domates
3 diş sarımsak
Zeytinyağı
2 kaşık tulum peyniri rendesi
3 kaşık bayat ekmek kırıntısı
Tuz
Karabiber
Taze fesleğen
Dereotu
Maydanoz
Biberiye

İSTİRİDYE MANTARLI RİSOTTO

MALZEMELER
Yarım paket baldo pirinç
Yarım paket istiridye mantarı
1 adet küçük kuru soğan
2 diş sarımsak
2 dal taze biberiye
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı eski kaşar rendesi
Hindi ya da tavuk suyu
YAPILIŞI: Sarımsak ve soğanı ince kıyıp tereyağında kavuruyoruz. Pirinci ilave edip sürekli karıştırarak beş dakika boyunca kavurmaya devam ediyoruz. İnce doğranmış mantarları ekleyip karıştırıyoruz. Hindi suyundan kepçe ile yavaş yavaş ilave edip pirince çektiriyoruz. Pirinç yumuşayınca ocaktan alıyoruz. Servis tabağına alıp üzerine rendelenmiş eski kaşar peyniri serpiyoruz. Kızarmış biberiye ile süsleyerek servis yapıyoruz.

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