İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kestane kebap, yemesi sevap tarifler var. Kışın habercisi kestane kebap, köşebaşlarında yerini aldı.



FAKİRİN EKMEĞİ

Kestane, eski zamanlardan beri insanların beslenmesinde önemli rol oynamış. Alp yöresindeki insanların dörtaltı aylarını kestane yiyerek geçirdikleri rivayetler arasında. Hatta fazlaca olan bu tüketimden dolayı kestanenin meyvesine fakirin ekmeği, kestane ağacına ise ekmek ağacı ismini takmışlar. Kış aylarının vazgeçilmez eğlencelerinden biri de, kestane kebabı soba üzerinde pişirip bütün aile bir arada yemek değil mi?



TAVADA PEKMEZLİ KESTANE KEBAP







MALZEMELER

500 gram kestane

2 su bardağı sıcak su

KESTANELERI BEKLETMEK İÇİN:

2 yemek kaşığı üzüm pekmezi

Sıcak su

YAPILIŞI: Öncelikle kestanelerin şişkin kısmından enine uzun bir çizgi olacak şekilde keselim. Sıcak suyun içine 2 yemek kaşığı pekmezi döküp karıştıralım, kestanelerin üzerine dökelim. 2–3 saat bekletelim, lezzetini içine çeksin. Daha sonra tavaya çizik kısmı alta gelecek şekilde dizelim. Kapağını kapatıp orta ateşte 2 dakika kavuralım. Daha sonra ters çevirelim, alt tarafı kızardıkça üstteki çizikler de açılacaktır. Sıcak suyu azar azar serpelim. Az su döküp çektirelim, az daha döküp çektirelim, hepsini bir dökmeyelim. Suyu iyice çektikten sonra yumuşayıp açılacaktır. Az daha kızartıp tavadan alıp servis yapalım.



FIRIN TORBASINDA KESTANE KEBAP



MALZEMELER

500 gr. kestane

1 adet fırın torbası

YAPILIŞI: Kestaneler enine çizildikten sonra yıkanır ve 10 dakika kadar suda bekletilir. Sudan alınan kestaneler fırın torbasına doldurulur ve ağzı sıkıca bağlanır. Torba birkaç yerden delinerek bir tepsiye yerleştirilir. 200 derecede 30-35 dakika pişirilir. Kestanelerin istenilen kıvamda pişip pişmediği bir çatal yardımıyla kontrol edilir.



FIRINDA KESTANE KEBAP



MALZEMELER

Yarım kilo kestane

Isıya dayanıklı bir kase ile su

YAPILIŞI: Kestanelere bir çizik atılır. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir. Tepsinin içine su dolu kase konup önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika kadar pişirilir. Sonra bir beş dakika da susuz pişirilir.