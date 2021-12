İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; soğuyan günlere yakışır, içinizi ısıtacak ve şifa olacak üç orijinal çorba tarifi ile karşınızdayım. Çorbada benim de bir tutam tuzum bulunsun diyerek tam hasta çorbası diye adlandırabileceğimiz lezzette kış çorbaları hazırladım. Çorbaları yaparken, çorbanın tarihine de göz atıp öğrendiklerimi sizinle paylaşmak istedim. Bin yıllık geçmişe sahip olan çorba, ilk dönemler kaynama şeklindeki pişirme tekniği bulunmadığından, meşe palamudu gibi bitki ve hayvan kabukları içinde yapılmıştır. Orta Çağ'da ise üzerinde buharı tüten, içinde et ve sebze suyunun piştiği tencereler görülmüş ve bu da İngilizce'de 'et suyu' anlamına gelen 'soup'un özünü oluşturmuştur. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepinize afiyet olsun...



KEREVİZ ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet kereviz

1 adet orta boy patates

1 adet havuç

Kerevizin yaprakları

1 litre sıcak su







TERBİYESİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı su

2 yemek kaşığı un

ÜZERİ İÇİN:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Tuz

Maydanoz (İsteğe göre)

SERVİS İÇİN:

Karabiber

Limon

YAPILIŞI: Kereviz, havuç ve patatesler soyulup küp küp doğranır. Kerevizin yaprakları iyice yıkanıp minik minik doğranır. Düdüklüye tavuk suyunu da koyup 10 dakika kadar haşlanır. 2 kaşık un, yumurta ve su ile terbiyesini yapıp, kaynayan sudan bir kaşık alın ve çorbaya koyup karıştırın. 1 tatlı kaşığı tereyağı, tuz ve maydanoz ilave edip 5-10 dakika kaynatıp ocağı kapatın. Afiyet olsun.



SARIMSAK ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet büyük soğan

8 diş orta boy sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

200 ml. krema

1 adet et bulyon

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karabiber

1.5 litre su

YAPILIŞI: Soğan ve sarımsak küçük küçük doğranır ve un yağda kavrulur. Sonra üzerine sarımsak, soğan, et bulyonlar ve sıcak su dökülür ve 10 dakika pişirilir. Daha sonra blender'la püre haline getirilir ve üzerine bir paket krema ilave edilir. Kremayı eklerken blender'la karıştırmaya devam etmeliyiz. Ocağa alıp kaynayana kadar karıştırın. Kısık ateşte 5 dakika pişirilir ve servise hazır hale gelir. Dilerseniz limonla servis edebilirsiniz. Tavada az bir tereyağında minik minik doğradığınız ekmekleri kızartıp, servis tabağında çorbanın üzerine birkaç tane atabilirsiniz.



TERBİYELİ HİNDİ ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet hindi kemiksiz kalça

1 litre+1 bardak su

1/2 su bardağı yoğurt

1 limon

2 diş sarımsak

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı pul biber

2 çay kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Hindi eti düdüklü tencereye alınır. Üzerine 1 lt su eklenir, kaynamaya başlayınca kapağı kapatılıp altı kısılır ve 35-40 dakika pişirilir. Et piştikten sonra suyu çorba tenceresine süzülür, 1 bardak su tencereye ilave edilir. Et ayrı bir yerde didiklenir ve tencereye eklenir. Diğer tarafta terbiyesi için, limon suyu, rendelenmiş sarımsaklar, yumurta, un ve yoğurt çırpılır. Kaynamaya başlayan çorbadan terbiyenin üzerine 2 kepçe eklenerek, terbiye ılıtılır. Ilınan terbiye, çorbaya eklenir. Bir 3-4 dakika tekrar kaynayana kadar karıştırılır ve altı kısılır. Diğer tarafta bir sos tenceresine tereyağ ve sıvı yağ alınır, eritilir. Üzerine pul biber ve kuru nane eklenip, hemen altı kapatılır, çorbanın üzerine gezdirilerek dökülür.