Herkese merhaba, birçoğumuzun bayılarak yediği tatlılardan biri helvadır. Hem hafif olduğu için midede rahatsızlık hissi oluşturmaz, hem de bilmediğimiz birçok faydayı içinde barındırır. Tahin helvasının sırrı; içeriğinde bulunan çövendir. Çöven maddesi; susamdan meydana getirilen tahin ve şekerle bir araya gelerek muhteşem bir tat oluşturur. Bu tat, kişiyi tok tutmasının yanı sıra tatlı olarak da aranan ürünlerden biridir. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle..



PORTAKALLI FIRINDA HELVA



MALZEMELER

250 gr. sade helva

2 kahve fincanı süt

Yarım portakalın suyu







YAPILIŞI: Helva, çatal ile derince bir kabın içinde ezilir. İki kahve fincanı süt ve yarım portakalın suyu sıkılarak karıştırılır ve yağlanmış güveç kabına boşaltılır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.



FIRINDA SUSAMLI TAHİN HELVA



MALZEMELER

50 gr. tereyağı

1/2 bardak un

2 bardak soğuk süt

1 bardak tahin

1.5 bardak pekmez

2 yemek kaşığı kavrulmuş susam

1/2 çay kaşığı muskat rendesi

YAPILIŞI: Bir tencereye tereyağı eklenir. Tereyağı eriyince un ilave edilerek bir miktar kavurulur. Kavurulan unun içine soğuk süt, pekmez ve tahin ilave edilip, hiç durmadan karıştırılır. Susam eklenir. Son olarak muskat ilave edilir. Eğer çok koyu olursa biraz daha süt ilave edilir. Kek hamuru kıvamında olması gerekir. Helva, toprak güveçlere alınır. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 20-30 dk. pişirilir. Üzeri hafif karamelize olunca fırından çıkarılır.



EV YAPIMI FISTIKLI TAHİN HELVA



MALZEMELER

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı margarin

5 yemek kaşığı pudra şekeri

7 yemek kaşığı tahin

Yarım çay bardağı diş antep fıstığı

YAPILIŞI: Öncelikle tereyağı veya margarin tencereye alınır. Eridikten sonra 2 su bardağı un eklenip, hafif rengi dönüp kokusu çıkıncaya kadar kavurulur. Mutlaka kısık ateşte kavurmaya dikkat edilir. Ocaktan alınıp pudra şekeri eklenir ve şekerin topaklaşmaması için iyice ezilir. Pürüzsüzleşen helvaya yavaş yavaş tahin eklenir ve biraz akıcı bir hamur elde edilir. Son olarak antep fıstıkları ile buluşturulur. 8 yemek kaşığından daha fazla tahin kullanılmamalıdır. Seçilen kalıp, streç filmle kaplanır ve hazırlanan helva içine dökülür. Dondurucuda 2 saat bekletilir ve kalıptan çıkarılıp servis edilir.